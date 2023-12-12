Ученые из Англии создали искусственный интеллект, способный распознавать пароли на основе нажатия клавиш на клавиатуре компьютера. Какова оказалась эффективность этой программы? Подробности в этой новости.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) для создания изображений или ответов на вопросы становится все более распространенным, но у ИИ множество неизведанных возможностей. Британские исследователи сумели использовать ИИ для необычного назначения – распознавания паролей на основе звуков нажатия клавиш на компьютерной клавиатуре.

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Система, получившая название CoAtNet, основывается на уникальных звуковых спектрограммах для каждого символа. В настоящее время она наиболее эффективна с клавиатурой MacBook, но в будущем возможно ее применение и для других устройств. В ходе исследования система показала эффективность 95%, когда смартфон находился на расстоянии 20 см от источника звука. Также было проверено использование системы с приложениями Zoom и Skype, и результаты оказались высокими. Это означает, что киберпреступник, использующий эту технологию, может узнать пароль своей потенциальной жертвы, если она вводит его во время видеозвонка.

На сегодняшний день у такой технологии есть ограничения. Во-первых, модель искусственного интеллекта должна быть обучена звукам конкретной клавиатуры. Во-вторых, ИИ не понимает клавишу Shift хорошо. Хорошим способом защиты от возможной атаки является использование паролей, состоящих из заглавных и строчных букв.

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Важно отметить, что CoAtNet — это исследовательский проект и не был использован для реального взлома паролей. Его эффективность снижается при наличии сильных фоновых шумов. Использование этой технологии в общественных местах в настоящее время неэффективно. Однако в будущем люди, работающие на ноутбуках, могут быть особенно уязвимыми. Киберпреступники, зная модель компьютера своей будущей жертвы, могут обучить ИИ распознавать звуки ее клавиатуры. В настоящее время этот проект направлен на удовлетворение любопытства, но вызывает опасения относительно потенциального злоупотребления ИИ в преступных целях. Важно отметить, что обучение искусственного интеллекта требует определенного оборудования, доступ к которому не у всех имеется.