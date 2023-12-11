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Третья попытка запуска Starship может быть дополнена тестом на дозаправку
В данной новости рассказывается о предстоящей третьей попытке запуска Starship. В чем же уникальность данной миссии? Что в НАСА стараются не комментировать?

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Вскоре Starship снова подвергнется испытательному полету, и это будет третья попытка SpaceX отправить корабль в космос. Предстоящая миссия может оказаться очень зрелищной, и НАСА раскрыло тайну, окутывающую ее. Следующее испытание Starship может включать испытание на дозаправку, но это будет непростая задача.

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Компания SpaceX уже предприняла две попытки вывести звездолет в космос. Первая состоялась в апреле и закончилась эффектным взрывом. Вторая была проведена в ноябре и оказалась более успешной. Впереди третье испытание, которое состоится через некоторое время и может оказаться гораздо более сложной миссией, чем предыдущие.

Лакиша Хокинс, заместитель администратора офиса программы «Луна- Марс», включила информацию о третьей попытке запуска Starship и демонстрации дозаправки на один из слайдов презентации. В НАСА, однако, стараются не комментировать это широко и утверждают, что «никаких окончательных решений принято не было».

Как должна выглядеть дозаправка ракеты? Это непростая миссия, и трудно поверить, что SpaceX сможет выполнить ее во время следующего полета. Это сложный процесс, который компания показывала в своих собственных визуализациях. В двух словах это должно выглядеть следующим образом: звездолет выводится на орбиту вокруг Земли с помощью первой ступени сверхтяжелого корабля. Затем аналогичным образом туда отправляется космический танкер, с которого топливо переливается на корабль. Весь процесс должен происходить на орбите.


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Некоторое время назад Элон Маск заявил, что SpaceX может быть готова запустить звездолет уже в этом месяце. Однако энтузиазм основателя SpaceX, скорее всего, будет охлажден FAA и другими организациями, которые будут выдавать разрешение на запуск. История показывает, что этот процесс часто затягивается, что негативно сказывается на последующих полетах.

#spacex #наса #starship #испытательный полет #элон маск
Источник: space.com
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