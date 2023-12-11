В новости рассказано о новом роботе-гуманоиде Digit, который «принят на работу» компанией Amazon. Не вытеснит ли такой робот сотрудников склада? В новости размещено видео, демонстрирующее способности этого робота.

Утверждается, что робот-гуманоид Digit может легко сотрудничать с людьми, но его цель — не устранение биологической конкуренции. Это, конечно, только теория.

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Хотя роботы уже давно используются на складах Amazon, только недавно там начали тестировать роботов на двух ногах с улыбающимися глазами. Это уже не тележка и не роботизированная рука, а самый настоящий человекоподобный робот. Робот Digit – это следующий шаг для Amazon, в которой в настоящее время использует 750 000 роботов, работающих вместе с сотрудниками компании.

Робот напоминает человека по росту и ориентирован на совместную работу с техническим персоналом. Это существенное отличие от более ранних роботов, которые работают в изолированной среде и могут создавать определенные проблемы. Хорошим примером необходимости отделить некоторые виды роботов от людей может послужить недавний инцидент с участием человека. Digit предназначен для работы там, где работают кладовщики. Он может захватывать предметы и перемещать их. Для начала новы робот должен помочь в утилизации пакетов.

На видео, размещенном ниже, вы можете посмотреть, что умеет делать Digit.





Однако сотрудники компании опасаются, что роботы займут их рабочие места, тем более что текущая себестоимость работы робота составляет всего 10–12 долларов в час, а в ближайшее время ожидается снижение этой стоимости до 2–3 долларов.

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Amazon уверяет, что не намерена сокращать численность персонала и заменять рабочих роботами, но исключать такой сценарий нельзя.