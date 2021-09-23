Сэм Лэйк из Remedy пишет сценарий к новой игре
Ведущий сценарист и режиссер финской студии Remedy Entertainment, также знакомый геймерам как прообраз детектива Макса Пэйна в одноименной игре 2001 года, заявил в своем Twitter, что прямо сейчас вместе со своим напарником занят созданием сценарных набросков к следующей большой игре. Каких-либо подробностей о проекте, Лэйк, естественно, разглашать не стал. Одно можно предсказать практически наверняка — это вновь, скорее всего, будет экшен от третьего лица.
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Достоверно известно, что Remedy Entertainment работает сразу над несколькими проектами — среди них, к примеру, ремастер Alan Wake, продолжение Control, которое пока находится на стадии проработки концепции, и некая секретная игра, разрабатываемая в партнерстве с Epic Games. Также отдельная внутренняя команда занята кооперативным спин-оффом Control под названием Condor.
В августе Remedy Entertainment отчиталась, что выручка за последние шесть месяцев оказалась на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и составила 17,5 миллионов евро.
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