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Началось закрытое тестирование A Plague Tale: Requiem, второй части нашумевшего приключенческого stealth-экшена A Plague Tale: Innocence. По его результатам один из участников тестирования сообщил, что продолжительность сиквела составит 16 часов — это примерно в два раза больше продолжительности прохождения оригинальной игры.

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A Plague Tale: Innocence вышла в 2019 году, достойно показав себя в продажах. Игра в целом получила благоприятные отзывы за хорошую постановку, интересный сюжет, прописанных персонажей и атмосферный средневековый антураж.. Критике подвергся разве что однотипный и не слишком глубокий игровой процесс. Средний балл, согласно данным игровых агрегаторов, закрепился на уровне 80 баллов.

A Plague Tale: Requiem анонсировали на Е3 2021 на презентации Microsoft. Французская компания Asobo Studio планирует выпустить игру в 2022 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. События второй части будут происходить через несколько лет после оригинала и продолжат историю уже знакомых героев — обладающего необычными способностями Гуго и его сестры Амисии.

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