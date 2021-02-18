Представлен первый трейлер фильма Mortal Kombat
Компания Warner Bros., наконец-то, показала рекламный трейлер ожидаемого боевика «Мортал Комбат», который сняли по одноименной культовой серии файтингов. Динамичный ролик демонстрирует таких бойцов, как Кано, Соня Блэйд, Джакс, Саб-Зиро, Скорпион, Шанг Цунг, Рэйден и многих других. Главный герой фильма — Коул Янг, совершенно новый персонаж франшизы. Именно он с другими бойцами будет представлять Землю на турнире под названием Смертельная битва. По трейлеру можно примерно оценить качество спецэффектов и боевых сцен. Авторы фильма обещают взрослый рейтинг, предполагающий крепкие выражения и брутальные схватки с кровью и оторванными конечностями.
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Снимает фильм дебютант Саймон Маккуойд под продюсерским контролем Джеймса Вана («Пила», «Астрал», «Аквамен», «Заклятие»). В актерском составе нет знаменитостей — создатели «Мортал Комбат» специально выбирали малоизвестных актеров. Релиз фильма запланирован на 16 апреля 2021 года. Картина выйдет одновременно как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе HBO Max. Как это скажется на сборах ленты и волнует ли это ее авторов, не ясно. Warner Bros. уверена, что премьера и в кинотеатрах, и на онлайн-платформе будет удобна для зрителей и привлечет внимание к новой экранизации Mortal Kombat.
Трейлер без перевода:
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