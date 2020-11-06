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В сентябре 2020 года в Интернете появился ряд скриншотов, которые якобы относились к загадочной космической RPG Starfield от Bethesda Game Studios. По ним мало что можно было понять об игре в целом, но они давали хоть какое-то представление о внешнем облике проекта.

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Впрочем, достоверность изображений многими ставилась под сомнение. Появилось косвенное подтверждение, что скриншоты все же были настоящими. Продюсер и директор Bethesda Game Studios Эшли Ченг появился в новой футболке с логотипами из Starfield. И один из них совпадает с тем, что был на скафандре персонажа из утекших ранее скриншотов.

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Более того, инсайдер, который опубликовал те скриншоты, сейчас утверждает, что Bethesda планирует релиз Starfield уже в 2021 году. Тодд Говард ранее сообщал, что игра разрабатывается для нового поколения консолей и для ПК. Ждать ее выход на Xbox One и PS 4, судя по всему, не стоит. Почему же до сих пор не были представлены никакие промо-материалы и не было полноценного анонса? Вероятно, потому что Bethesda придерживается своего принципа анонсировать игры непосредственно перед самым релизом. Значит, если релиз и правда запланирован на 2021 год, то, скорее всего, анонс состоится летом.