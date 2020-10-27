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Ранний доступ к Baldur’s Gate 3 стал одним из самых ярких событий осени. Игра пока содержит лишь первый акт на, примерно, двадцать часов прохождения, позволяет прокачаться до 4 уровня и знакомит лишь с 5 компаньонами. Однако даже этого хватило, чтобы игроки пришли в восторг от проделанной бельгийской Larian Studios работы. Колоссальное количество контента, невероятная гибкость и глубина геймплея, фирменное внимание к мелочам, интригующий сюжет и классная графика мало кого оставили равнодушным.

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Как итог — запредельные продажи и максимальные оценки. В Steam пиковое количество игроков достигало отметки в 70 000 человек. Глава Larian Свен Винке признался, что искренне тронут таким приемом. Он обещает, что к релизу игра станет еще более масштабной и проработанной.

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Одним из самых впечатляющих элементов Baldur’s Gate 3 стал редактор персонажей, который позволяет создавать максимально необычных персонажей. Правда, игроки не так уж часто пользуются такой возможностью и предпочитают играть, судя по статистике, за молодого светлокожего мужчину. Над этим фактом Larian в шуточной манере посмеялись и призвали игроков быть более смелыми.



А на днях один из фанатов создал мод к Baldur’s Gate 3 под названием Adventurer's Guide to Tamriel. Модификация добавила в ролевую игру Larian Studios расы из The Elder Scrolls — например, редгардов и босмеров. Самые необычные расы из Тамриэля — каджитов и аргониан — модер обещает добавить позже. С ними возникли сложности.

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Релиз полной версии Baldur’s Gate 3 запланирован на 2021 год.