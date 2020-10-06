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Фильм 2018 года Tomb Raider: Лара Крофт, основанный на известной линейке видеоигр, был не слишком хорошо принят критиками и кинозрителями. На киносайтайх рейтинг ленты едва переступает 6 баллов. Провалилась картина и в прокате Соединенных Штатов Америки, собрав 58 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. С мировыми сборами дела обстоят чуть получше — они составляют 216 миллионов долларов. Видимо, относительный успех Tomb Raider: Лара Крофт в мировом прокате и подстегнул продюсеров задуматься о съемках второй части.

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Предполагалось, что сиквел доберется до кинотеатров в марте 2021 года, однако коронавирус серьезно сказался на планах киноделов. Съемки пришлось отложить. Исполнительница роли Лары Крофт шведская актриса Алисия Викандер прояснила ситуацию с продолжением блокбастера:

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О новой дате премьеры говорить еще рано. Сюжет Tomb Raider 2 пока что держится в секрете, как и информация об утвержденных актерах. Постановщиком боевика выступит Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка», сериал «Доктор Кто»).