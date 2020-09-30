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Несколько дней назад в Интернет просочились кадры из новой ролевой игры Starfield, которой занимается основная команда Bethesda Game Studios во главе с Тоддом Говардом. Достоверность изображений все еще никто не подтвердил и не опроверг.

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Не успели остыть впечатления и фантазии геймеров, как в Сеть попал еще один возможный кадр из будущей космо-оперы. Он также не добавляет никаких знаний о проекте, но позволяет хотя бы одним глазком заглянуть за кулисы разработки.

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По слухам, на кадрах представлен ранний билд игры за 2018 год, когда у команды еще не было твердого направления в разработке. Напомним, что анонс проекта состоялся на Е3 2018 в виде малоинформативного тизера. Разработчики лишь отметили, что игра создается для нового поколения игровых систем и ждать ее выхода в ближайшие годы не стоит.

Bethesda любит анонсировать свои игры непосредственно перед самым релизом, чтобы до конца держать интригу и не портить игрокам удовольствие валом информации. Однако теперь, возможно, студия форсирует анонс Starfield, дабы исключить дальнейшие сливы непрезентабельных картинок.