Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На шоу Realms Deep, помимо ролевого экшена GRAVEN, разработчики из Slipgate Ironworks совместно с издательством 3D Realms продемонстрировали иммерсивный ретро-шутер Core Decay, вдохновленный играми 90-х.

реклама

Действия игры происходят на разрушенной экологическими катастрофами Земле 2089 года. Разработчики обещают 11 уникальных локаций, которые придется исследовать в лучших традиций иммерсивных симуляторов, используя экшен, взлом, стелс и свою смекалку. Deus Ex — основной источник вдохновения для разработчиков, и это можно понять даже из интерфейса.

Главным герой Core Decay будет киборг. Он сможет устанавливать улучшающие его способности киберимплантаты, которых запланировано больше 100. Также Slipgate Ironworks анонсировала подробную систему повреждений — у героя во время игры могут пострадать даже легкие.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Релиз проект намечен на 2021 год пока что только для ПК. В Steam уже можно предзаказать игру.