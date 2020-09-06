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Наследник Deus Ex — 3D Realms представила киберпанковый иммерсивный шутер Core Decay

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На шоу Realms Deep, помимо ролевого экшена GRAVEN, разработчики из Slipgate Ironworks совместно с издательством 3D Realms продемонстрировали иммерсивный ретро-шутер Core Decay, вдохновленный играми 90-х.

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Действия игры происходят на разрушенной экологическими катастрофами Земле 2089 года. Разработчики обещают 11 уникальных локаций, которые придется исследовать в лучших традиций иммерсивных симуляторов, используя экшен, взлом, стелс и свою смекалку. Deus Ex — основной источник вдохновения для разработчиков, и это можно понять даже из интерфейса. 

Главным герой Core Decay будет киборг. Он сможет устанавливать улучшающие его способности киберимплантаты, которых запланировано больше 100. Также Slipgate Ironworks анонсировала подробную систему повреждений — у героя во время игры могут пострадать даже легкие. 

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Релиз проект намечен на 2021 год пока что только для ПК. В Steam уже можно предзаказать игру. 

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