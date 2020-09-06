Наследник Deus Ex — 3D Realms представила киберпанковый иммерсивный шутер Core Decay
На шоу Realms Deep, помимо ролевого экшена GRAVEN, разработчики из Slipgate Ironworks совместно с издательством 3D Realms продемонстрировали иммерсивный ретро-шутер Core Decay, вдохновленный играми 90-х.
реклама
Действия игры происходят на разрушенной экологическими катастрофами Земле 2089 года. Разработчики обещают 11 уникальных локаций, которые придется исследовать в лучших традиций иммерсивных симуляторов, используя экшен, взлом, стелс и свою смекалку. Deus Ex — основной источник вдохновения для разработчиков, и это можно понять даже из интерфейса.
Главным герой Core Decay будет киборг. Он сможет устанавливать улучшающие его способности киберимплантаты, которых запланировано больше 100. Также Slipgate Ironworks анонсировала подробную систему повреждений — у героя во время игры могут пострадать даже легкие.
Релиз проект намечен на 2021 год пока что только для ПК. В Steam уже можно предзаказать игру.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила