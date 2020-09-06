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Издательство 3D Realms едва не испустило дух после эпического провала своего легендарного долгостроя Duke Nukem Forever. После этих комичных и печальных событий владельцы реструктурировали компанию и переключились на издание малобюджетных игр вроде Bombshell, Ion Fury, Shadow Stalkers и Kingpin: Reloaded.

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На днях 3D Realms представила свой очередной проект: выполненный в стилистике темного фэнтези олдскульный приключенческий экшен GRAVEN, который разрабатывает студия Slipgate Ironworks. Источниками вдохновения для игры послужили популярные экшены 90-х годов вроде Hexen, Blood и Duke Nukem 3D. Проект обещает погрузить нас в мрачный средневековый мир с чудовищами, магией и еретическими сектами.

Сюжет GRAVEN рассказывает о жреце Ортогонального ордена, чью дочь несправедливо признали виновной в преступлении и принесли в жертву. Одержимый местью, он под благословение создателя становится на тропу мести и на своем пути не будет щадить никого. Игроки смогут применять приемы ближнего боя, стрелковое оружие и магические заклинания, такие как разряды молний и огненное пламя. Также в игре будет крафт и прокачка навыков.

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Разработчики планируют реализовать в игре три обширных региона (пустыню, горы и болота), которые можно свободно исследовать. Обещается свобода не только в передвижении по локациям, но и в решении поставленных задач — авторы хотят, чтобы GRAVEN ощущалась как иммерсивный симулятор, поэтому они стараются создать реагирующий на действия игроков мир, полный головоломок и развилок.

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«GRAVEN — игра нашей мечты. Как бы выглядел духовный преемник серии Dark Fantasy, такой как Hexen, если бы он был создан в 1998 году на оригинальном движке Unreal? Мы думаем, что так, как Graven. Надеемся, что вы тоже», — говорит Фредерик Шрайбер, вице-президент 3D Realms и игровой директор Graven.

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Игра выйдет в 2021 году на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК.