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The Elder Scrolls 6 анонсировали в 2018 году, но до сих пор об игре решительно ничего неизвестно. Bethesda не спешит с полноценным анонсом: перед шестой частью TES у разработчиков намечен релиз масштабной sci-fi RPG Starfield, которая тоже все еще существует в виде короткого и загадочного тизера. И пока Bethesda Game Studios не закончит Starfield, вестей по The Elder Scrolls 6 мы, скорее всего, не дождемся.

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Тем не менее, работа над игрой совершенно точно идет. Даже учитывая, что она сейчас на стадии предварительного производства, разработчики уже определились с местом действия новой части "Свитков". Об этом директор Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил еще в 2018-ом:

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Итак, какие регионы наиболее вероятны для шестой части? Отбросим самые неправдоподобные варианты: едва ли студия вернется в Морровинд, Скайрим или Сиродил из Oblivion. Фанаты ждут чего-то нового, а не рескин прошлых трех частей. Остаются Чернотопье, Эльсвейр, Острова Саммерсет, Хаммерфелл и Валенвуд — эти регионы Тамриэля Bethesda Game Studios полноценно еще не показывала в серии (TES Online не в счет — ей занимается другая команда).

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Был также слух с Акавиром — загадочным континентом, куда уплыл Нереварин, герой TES 3. Он соседствует с Тамриэлем, но информации в летописях игры об этих землях крайне мало. В слове AkaVIr прекрасно просматриваются римские шестерки, и это, по некоторым данным, должно было стать частью маркетинговой кампании. Однако Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda, опроверг эти слухи и подчеркнул, что серия The Elder Scrolls про Тамриэль, и шестая часть — не исключение.

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Что касается указанных выше регионов, то их можно рассмотреть подробней. Валенвуд — это земли Босмеров, они же — лесные эльфы. Этот народ проживает в непроходимых лесах, а их дома часто располагаются прямо на деревьях. Ходят легенды, что целые города Босмеров способны перемещаться. Климат в регионе тропический, здесь много болот и джунглей.

В Эльсвейре живут каджиты — зверолюди, похожие на кошек. Эльсвейр известен своими опасными разбойничающими бандами и легендарным наркотиком — Лунным сахаром. Пустынные и бесплодные земли в Эльсвейре соседствуют с субтропическими лесами. Народ провинции живет в основном племенами в небольших деревушках.

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В Чернотопье или Аргонии живут рептиловидные аргонианцы. Это болотистый край с множеством рек и болот, поэтому передвигаться населению приходится преимущественно на лодках. Многие жители Империи называют Аргонию выгребной ямой всего Тамриэля — во многом за то, что здесь скрываются сепаратисты и простые бандиты.

На Островах Саммерсет стоит легендарная Кристальная башня. Саммерсет — родина высших эльфов и колыбель магии Тамриэля, где ведут свою активность сразу несколько магических орденов. Благодаря плодородным землям здесь развито сельское хозяйство. Саммерсет отделен от материковой части проливом. Климат этого региона тропический.

Однако сегодня основные слухи вокруг TES 6 сводятся к западной провинции Хаммерфелл и граничащим с ней Хай Роком, в котором мы бывали еще в The Elder Scrolls II: Daggerfall. Согласно информации инсайдеров, в новой части Bethesda предоставит игрокам сразу два этих региона. Хай Рок имеет умеренный климат и в целом похож на Сиродил, в то время как Хаммерфелл почти полностью занят пустыней. Здесь живут боевитые редгарды, чью культуру и архитектуру можно сравнить с реальной Персией.

К слову, у Тодда Говарда спрашивали про Хаммерфелл:

— Место действия The Elder Scrolls 6 будет Хаммерфелл? — (смеется) Я ничего вам не скажу.

Кто бы сомневался.

Также слухи гласят, что TES 6 будет иметь подзаголовок Redfall. Эту торговую марку ZeniMax зарегистрировала уже довольно давно. По разным данным Bethesda Game Studios планирует, что в игре практически не будет загрузочных экранов, в чем ей сильно помогут возможности приставок нового поколения — Xbox Series X и PS5. На нынешнем поколении консолей игра, естественно, не появится.

Про TES 6 имеются и геймплейные подробности, но всерьез их рассматривать пока что преждевременно. Говорят, игра выйдет не раньше 2025 года, и это вполне похоже на правду, зная медлительность Bethesda. Хочется верить, что такой большой перерыв между Skyrim и новой частью будет оправдан. Что мы получим масштабный, глубокий и проработанный проект, в котором сможем провести многие десятки, а то и сотни часов. Игровой мир соскучился по The Elder Scrolls.