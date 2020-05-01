Симулятор хакера - энтузиасты создали развлекательный сайт, позволяющий посетителю имитировать действия киберпреступников
рекламаВы периодически слышите как всемогущие киберпреступники воруют деньги со счетов известных людей/компаний, вскрывают и обходят разные системы безопасности, влияют на выборы президента/мера или, совсем ужасное, еще до премьеры выкладывают новые серии сериалов во всеобщий доступ. И сегодня, сидя дома на карантине, вы сможете испытать себя в роли "виртуального мошенника".
Для тех людей, кто на учебе больше любил футбол или компьютерные игры вместо уроков, и до сих пор не украл для каких-то "важных людей" секретные документы или коды к какой-либо атомной боеголовке, создали сайт "Симулятор хакера".
рекламаНа сайте вам предлагается некоторое количество разных заданий: удаленное подключение к камере видеонаблюдения, взлом паролей, своровать план Атомной электростанции, удаленное подключение к какой-то шифрованной системе или заниматься майнингом биткоинов.
На вид довольно правдоподобно все сделано. В особенности, если вы (как и я) не имеете ни малейшего понятия о том кто как работают киберпреступники и видели их только по фильмам вроде "Хакеры" или "Девушка с татуировкой дракона".
рекламаОсобо невероятно и эффектно это выглядит, когда вы сидите за компьютером на этом сайте и кто-то хочет заглянуть вам за плечо. Но это моет помочь вам развлечься во время карантина!
Сам сайт вы можете просмотреть перейдя по этой ссылке — Симулятор хакера.
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