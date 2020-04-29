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Совсем недавно компания Origin PC собрала очень интересный компьютер для игр. В принципе, его необычность состоит не в том, что внутри, а в том, что снаружи. Я очень сомневаюсь, что вам в голову могла прийти идея использовать именно такой корпус для комплектующих ПК. Суть в том, что сама основа (корпус) для комплектующих — это Tesla Model S, правда игрушечная копия, от производителей Radio Flyer. Именно ее захотели использовать Origin PC для создания такого прототипа под названием Ludicrous PC.

Кстати, сами характеристики данного ПК такие:

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И при всем этом, машина функционировала в своем прежнем режиме. На ней все также можно было передвигаться, работает клаксон, габаритные огни (передние и задние), а так же все динамики.

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Стоит такой агрегат некоторым более 1 миллиона рублей. Но пока еще неизвестно, будут ли разработчики выпускать такой компьютер-машину в серийное производство или оставят единственную копию.

Но опять же, стоит ли выпускать такой уникальный компьютер в массы, или он никому не нужен будет? Люди, у которых есть ребенок — купили бы вы ему такую Tesla с компьютерной начинкой внутри? Или посчитали бы это глупостью и лишней тратой денег, вместо которой можно купить отдельно машину для ребенка и отдельно ПК?

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