Электробайк HIMO Z16 от Xiaomi: запас хода до 80 км, LCD-дисплей и 3 режима скорости
рекламаВедется сбор денег, на платформе для краудфандинг Xiaomi Youpin для выпуска электрического складного велосипеда HIMO Z16.
Велосипед имеет запас литиевого аккумулятора в 10 000 мА/ч, который в свою очередь является съемным и его можно будет поменять как в автомобиле. Как говорит производитель — полный заряд аккумулятора равняется около 80 километров езды, но до выпуска может что-то поменяться (надеемся что в лучшую сторону). Остов HIMO Z16 поделен на 3 части: рулевая, центральная и педальная. Благодаря такому делению велосипед можно сложить и он станет намного компактнее, что делает его транспортабельным и будет возможность перевозить его даже в багажнике автомобиля.
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Весит это средство передвижения примерно 22.5 килограмма и выдерживает человека до 100 кг (но зная такие ограничения скорее — от 110 до 125 кг). Также велосипед имеет 3 режима скорости и максимум может разгоняться до 25 км/ч.
рекламаКасаемо дисплея, то HIMO Z16 будет иметь дисплей типа LCD с защитой IPX7 (от воды и пыли). На нем будет отображаться различная информация, такая как: текущая скорость, общий пробег велосипеда, уровень батарее и возможные неисправности. Торможение осуществляется с помощью двойной дисковой тормозной системы, а колеса будут дольше изнашиваться благодаря износостойким шинам.
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Пока идет краудфандинг, HIMO Z16 имеет цену в 352 доллара, что не так уж и много для таких заявленных характеристик. При заказе имеется возможность выбрать из 3-х расцветок: желтая, белая и голубая.
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