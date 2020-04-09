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Как я уже писал, выход процессоров 10-го поколения от Intel ожидается в конце апреля. Но уже сейчас появляются данные про то, что топовая модель Core i9-10900F будет горяча и голодна (нагреваться будет сильно, а "кушать" еще больше).

Кстати, ознакомиться со статьей про процессоры 10-го поколения от Intel Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K вы можете тут.

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На ресурсе Weibo один из пользователей с ником WolStame выложил информацию, в которой говорится: процессор i9-10900F в режиме стресс-теста может "кушать" более 200 Вт, и температура его будет доходить до 90 градусов. Во время теста все ядра процессора работали с частотой 4.5 ГГц, что удивительно, ведь базовая планка для этой модели составляет всего лишь 2.8 ГГц.

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Понятное дело, что процессор такой мощности потребует серьезного охлаждения, скорее всего это будет СЖО. Также заметьте, что данная модель имеет индекс F, это означает "заблокированный множитель" и это довольно сильно ограничивает потенциал его разгона. А если вы хотите, чтобы вам был доступен разгонный потенциал процессора 10-й серии от Intel, то вам подойдет i9-10900K, который лишен блокировки множителя. Но для такого удовольствия вам понадобится намного более серьезная система для контроля температуры.

Конечно, не стоит ожидать, что продавать такие процессоры будут в комплекте с СЖО. Поэтому вам придется самим озаботиться покупкой системы охлаждения, а это не совсем маленькие деньги. И чтобы окончательно "порадовать" вас: была информация, что 10900K может "кушать" до 300 Вт мощности при разгоне, что делает этот процессор печкой в домашних условиях. Раньше нас могли порадовать такими "аппетитами" только AMD FX-9370 и FX-9590, но все когда-то меняется.