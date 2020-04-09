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Valorant — это шутер в соревновательном стиле Counter-Strike, но с фишками как в Rainbow Six Siege и Overwatch. Игру выпускает компания Riot Games, которая знаменита своей игрой в стиле MOBA — League of Legends. Релиз Valorant на РС ожидается в течение лета.

Только вчера, ровно в 15:00 МСК, началось публичное бета-тестирование игры под названием Valorant — шутер, который распространяется по модели "условно-бесплатно", от компании Riot Games.

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Чтобы получить доступ к игре, требуется привязать учетную запись Riot Games к Twitch, и после этого остается только смотреть стримы с метками "Drops". Аккаунты выбираются рандомно на всех трансляциях, если вас выбрали — вам придет уведомление в Twitch.

Valorant обогнала все игры в Twitch по популярности спустя лишь час после ее выхода — онлайн был больше 1.3 миллиона человек и продолжал расти. На момент написания статьи (08.04 23:10) онлайн составлял 1 497 166 человек, и это показывает, что интерес к игре не угасает.

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Спустя час после выхода реклама

На момент написания статьи реклама









Некоторые скажут, что такой большой показатель просмотров на Twitch только из-за того, что доступ на бету дают за просмотр стримов. И вы будете правы! Именно из-за этого Valorant так выстрелил на Twitch. Но давайте задумаемся: а ведь Riot Games молодцы. Им не нужна никакая рекламная кампания, люди бесплатно их рекламируют, большое количество аудитории следит за их игрой. Разве это не высший пилотаж маркетинга? Мне кажется, такая задумка очень хорошо себя оправдает.