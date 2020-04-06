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Все же помнят легендарную "Аську"? Радуйтесь те, кому она нравилась! Mail.ru Group представили новый, обновленный интерфейс ICQ New. Новая версия сделана на основе старой "аськи" и стала доступна для пользователей с сегодняшнего утра. Новые версии мессенджера имеют автоматическое обновление, что избавит вас от скачивания постоянных обновлений с сайта разработчика.

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Понятное дело, что Mail.ru выпустили новую "аську" в связи с карантином, и массовым переходом людей на работу из дома. Мессенджер будет иметь искусственный интеллект, который будет помогать пользователю функциями быстрых ответов и расшифровки voice messages.

Также ICQ New будет иметь и другие возможности, в частности:

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Стоит отметить, что всякие приложения для групповых конференций сейчас на пике своей популярности из-за карантина. Почти все работники по всему миру сидят дома и работают удаленно. Именно из-за этого Mail.ru Group попытались вернуть былую популярность ICQ, и сделать из своего приложения не только текстовый мессенджер, а что-то более хорошее. Имея планы стать востребованным не только на рынке СНГ, а и во всем мире. Но это, конечно же, планка максимум.

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Как вы думаете, сможет ли ICQ New обогнать по популярности другие приложения, которые так активно используют работники удаленной занятости?

Новинка доступна для скачивания на официальном сайте.

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