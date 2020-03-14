



Почему 9 марта стало роковым днем для нефти?

Большое потрясения ждало людей которые вкладывали все свои сбережения в нефть, считая ее одной из самых экономически стабильных акций на фондовом рынке. Обвал цены на целых 31% произошел сразу после открытия рынка 9 марта и цена стала равна 31.43$ за баррель, хотя при закрытии торгов 6 марта цена равнялась 45.27$ / баррель.

Мне кажется, что все люди кричавшие всю свою жизнь, что акции технологических компаний, золота, облигаций и даже криптовалюты не стабильны, что в них рискованно вкладываться и стоит достойного внимания только нефть — проснулись очень шокированы, что б не сказать грубее.

Из-за чего это произошло?

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Как ни странно — во всем виноват коронавирус. В связи с тем, что Covid-19 очень массово начал распространятся в мире, инвесторы обеспокоились снижением спроса на бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, мировые цены на нефть резко упали. Саудовская Аравия и ряд других стран выступали за то, чтобы сократить добычу и это сбалансировало бы рынок в условиях слабого спроса. РФ не устроило такое предложение и они отказались от него.

А в четверг, 12 марта, нефть упала в цене еще на 5%. В связи с большими опасениями падения спроса, связанным с внедрением радикальных мер, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

Подведение итога

Цена на нефть падает. Но несмотря на это — производственные мощности добычи наоборот увеличиваются. Логично, что нам стоит ждать падения цены бензина и дизельного топлива. Но мы то знаем как это происходит, хоть цены и упали на рекордные 30% — АЗС все равно будет продавать остатки бензина по тем же ценам. А реальное падения цены на АЗС, я считаю, будет еще очень не скоро. К большому нашему сожалению.