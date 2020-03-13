Опасен ли 5G для человека или черепах - эксперты вынесли вердикт
рекламаШироко обсуждаемая мобильная сеть 5G давно уже перестала являться не только технологическим трендом, а стала еще и социальным. Ведь все хотят иметь как можно более быстрый мобильный интернет, но обсуждают его не по этому поводу.
Что такое 5G?
5G (fifth generation) — это технология пятого поколения мобильной связи, которая обладает рекордной скоростью обмена и передачи данных, которая достигает до нескольких Гбит/сек. Не так давно, в Швеции установлен новый рекорд — 15 Гбит/с. Что является почти в 40 раз лучше беспроводных сетей которые действуют на данный момент.
Еще один плюс 5G — это значительное уменьшение задержки сигнала (зависит от частоты которая используется и среды распространения), которая достигает до одной миллисекунды — против 10 миллисекунд в сетях 4G и 100 миллисекунд в 3G.
Почему же 5G стала именно социальным трендом?
рекламаМногие люди не перестают утверждать, что мобильный интернет, а конкретно частоты на которых он работает, вредны для человека, различной живности, птиц, чуть ли не черепах. Все дошло до того, что даже проводились митинги в Швейцарии под лозунгом — "против 5G". Но научные эксперты сказали свое слово.
Вредно или нет? Ответ экспертов
Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) вынесла свой вердикт. Который гласит: Частоты на которых работает 5G не несут угрозы ни для кого, будь то человек, птица или даже насекомое.
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Так что можем смело, после повсеместного интегрирования 5G, пользоваться данной сетью и не бояться (ну или почти не бояться) за здоровье черепах себя любимого или здоровье своих близких!
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