В сеть слили геймплей Call of Duty: Warzone
В Ютубе есть канал, автором которого является Chaos. Именно он выложил ролик, в котором видно геймплей Call of Duty: Warzone, новой игры жанра "королевская битва".
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Помимо геймплея раскрылись несколько подробностей игры:
- CoD: Warzone будет выпускаться условно бесплатной;
- Одна карта может вмещать в себя 150 игроков. Есть надежды расширения этого числа до двухсот игроков;
- После того как игрок умирает, он попадает в ГУЛАГу. Его задача — победить другого игрока 1 на 1 (у других игроков есть возможность наблюдать за этими двумя и подсказывать одному, местоположение второго). Если он побеждает, он возрождается и продолжает игру на главной карте. У ГУЛАГа будет много разновидностей;
- Нас ждут новые локации и уже те, которые мы видели в Modern Warfare, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3;
- В игре будут доступны такие режимы как: одиночная игра, дуо-пати и трио-пати;
- В игре темп будет постоянно расти;
- Поддержка кроссплатформенности PC и SonyPlaystation \ Xbox.
рекламаОБНОВЛЕНО: Релиз Call of Duty: Warzone будет 10.03.2020.
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