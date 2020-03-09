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В сеть слили геймплей Call of Duty: Warzone

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В Ютубе есть канал, автором которого является Chaos. Именно он выложил ролик, в котором видно геймплей Call of Duty: Warzone, новой игры жанра "королевская битва".

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Помимо геймплея раскрылись несколько подробностей игры:

  • CoD: Warzone будет выпускаться условно бесплатной;
  • Одна карта может вмещать в себя 150 игроков. Есть надежды расширения этого числа до двухсот игроков;
  • После того как игрок умирает, он попадает в ГУЛАГу. Его задача — победить другого игрока 1 на 1 (у других игроков есть возможность наблюдать за этими двумя и подсказывать одному, местоположение второго). Если он побеждает, он возрождается и продолжает игру на главной карте. У ГУЛАГа будет много разновидностей;
  • Нас ждут новые локации и уже те, которые мы видели в Modern Warfare, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3;
  • В игре будут доступны такие режимы как: одиночная игра, дуо-пати и трио-пати;
  • В игре темп будет постоянно расти;
  • Поддержка кроссплатформенности PC и SonyPlaystation \ Xbox.

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 ОБНОВЛЕНО: Релиз Call of Duty: Warzone будет 10.03.2020.

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