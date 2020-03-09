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Не так давно GSC Game World на своей странице в Facebook ответили на волнующие пользователей вопросы. Большинство из которых были по поводу второй части S.T.A.L.K.E.R. 2, которая сейчас находится в стадии активной разработки.

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Ведущий сессии вопрос-ответ, менеджер GSC, не смог дать полноценный ответ на самый популярный вопрос комьюнити – когда же выйдет продолжение серии.Все что он сказал, это то, что всем нам точно не надо будет ждать столько, сколько уже прошло с выхода третьей части «Зов Припяти».

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Так же игроков интересовало, когда же CGS начнет, хоть немного, приоткрывать завесу тайны над существенной информацией про игру. И судя из ответа разработчиков – в течение 2020 года нам стоит ожидать какого-то официального заявления об игре.

Представитель компании GSC заострила внимание на том, что S.T.A.L.K.E.R. 2: «не будет являться продолжением отмененной игры, а будет полностью новой». Над следующей частью трудятся люди, которые очень фанатеют от вселенной и это все близко им по духу.

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Присутствовали вопросы про окружение, транспорт и локации, но на них прямого ответа так же не последовало. Единственное что нам известно наверняка, это то что наличие автотранспорта рассматривалось разработчиками в студии.

Вопрос, который интересует многих - это режим «королевской битвы» — его во второй части не будет.

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Интересный факт, разработчики сказали, что они всегда присматриваются к модам, и даже могли почерпнуть из них какую-то идею. Ведущий сессии отметил, что особенно обратили внимание на моды Dead Air. Скорее всего, фраза Cheeki-Breeki ждет нас во второй части. И особенно новые анекдоты сталкеров, которые также появятся во второй части.

GSC заострила внимание, что хоть игра и разрабатывается на движке Unreal Engine 4, за графику в игре не стоит беспокоиться. Также они отметили, что звук в игре будет получше чем в прошлых частях. Размер игры, как и масштаб оной, GSC клятвенно обещала раскрыть отдельным постом [в Facebook].

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В конце сессии, разработчики заверили всех, что они понимают какая ответственность лежит на них перед фанатами. И из-за этого они очень внимательно относятся ко всем нюансам в разработке S.T.A.L.K.E.R. 2.

Перед тем как попрощаться, ведущий сказал – «Уверен, мы вас не разочаруем».

Ну что ж, будем надеяться!