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Предисловие

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Релиз игры, которая стала очередным хитом от Rockstar, Red Dead Redemption 2 стартовал только на консолях. Она почти моментально, всего в течение нескольких месяцев, заняла ТОП-1 позицию в качестве самых скачиваемых и самых популярных игр.





реклама На консолях в игре доступно множество уникальных и реальных функций. И в связи с этим вполне ожидаемо, что при выпуске Red Dead Redemption 2 на ПК она создала огромный ажиотаж вокруг себя. Были слухи что ПК версия имеет улучшенную графику, но на этот раз слухи оказались правдой - Rockstar Games подтвердили эту информацию. И это заманивает людей играть именно в ПК версию, ведь сейчас много людей гонится за лучшей графикой. На консолях в игре доступно множество уникальных и реальных функций. И в связи с этим вполне ожидаемо, что при выпуске Red Dead Redemption 2 на ПК она создала огромный ажиотаж вокруг себя. Были слухи что ПК версия имеет улучшенную графику, но на этот раз слухи оказались правдой - Rockstar Games подтвердили эту информацию. И это заманивает людей играть именно в ПК версию, ведь сейчас много людей гонится за лучшей графикой.





Есть ли crack Red Dead Redemption 2?

Вот так тролят комьюнити реклама После официального выхода RDR 2 на , многие задаются вопросом, будет ли игра взломана. Быстрый ответ на данный вопрос - на данный момент ни одной группе хакеров еще не удалось взломать игру.

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Логично, что Red Dead Redemption 2 использует пусковые установки Rockstar Games и Epic Games Store. По этому, в отличие от Steam, хакерам, из тех же Codex, надо будет потратить больше времени, чтобы разобраться и взломать игру. Rockstar следит за безопасностью своей игры и постоянно улучшает ее, это и может быть одной из причин, по которой нам ничего не известно о взломе RDR 2.

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Но не стоит удивляться, если когда-то мы увидим, что Red Dead Redemption 2 получил статус [CRACKED] на ПК, поскольку эта группа хакеров уже не раз ломала игры из "непреступного" Epic Games Store и других платформ, как Rockstar Gam . Перечень игр, которые подверглись взлому из магазина Epic Games, имеет не маленькое количество наименований. В него входят такие игры как: World War Z, John Wick Hex и другие.

Загрузка взломанной игры может вам сэкономить какую-то сумму денег, но не стоит забывать, что скачивание взломанных игр со сторонних ресурсов - небезопасно и может привести плачевным последствиям.

По этому я настоятельно рекомендую приобрести игру у официального дистрибьютора.