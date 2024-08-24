Итак, несмотря на сложности, возникшие после первой публикации, я все же вижу некоторый положительный отклик, хоть многие и не готовы принять во внимание тот факт, что тема была далеко не самой легкой в описании, и в одну статью не получится уложить концентрат фактов, которые многие ожидали увидеть. Большинство авторов пишут статьи не потому, что пришло вдохновение, а потому, что это необходимо, и поэтому их статьи изобилуют техническими данными. Поэтому довольно странно было видеть негативные отзывы от людей, которые привыкли видеть сухую подачу.

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Да, может, я не делаю все как профессиональные журналисты или техноблоггеры со стажем, но за сложные темы они и не берутся. Нет исхоженной дороги, где все понятно и имеет свои обозначения, такие как им нравится. Ну вот, называют аудиофилы внешние звуковые карты аудиоинтерфейсами, и черт бы с ними. Хотя на деле интерфейс больше обозначает точку взаимодействия с чем-то другого плана – как интерфейс операционной системы или командной строки. Сетевым интерфейсом вряд ли повернется язык обозвать простую сетевую карту. Это уже заморочка из мира бутиковых устройств, чтобы было понятно – это не просто звуковая карта, а вот видите, аудиоинтерфейс – там даже лампочки имеются. Но тогда и телевизор будет телеинтерфейсом. А взаимодействовать с ним можно сидя на умном унитазе через унитазный интерфейс.

Переходить от унитазов к серьезной теме не очень хочется. А давайте так: давно ли вы трогали что-то, кроме мышки? Если взять интерфейс операционной системы, его как ни меняй, обычно используются два устройства – клавиатура и мышь. Когда самые занудные подумают про тачпад ноутбука или трекбол, это будет не так уж далеко от вполне освоенных устройств. Есть даже отдельные сенсорные панели, чтобы было удобнее стирать палец об их поверхность, от Apple. Все? Предел мечтаний найден? Давайте же возьмем тачпады и будем говорить всем, что это трудовые мозоли на руках!

Но как бы не было весело, все же есть такая штука, как графический планшет или диджитайзер (digitizer – оцифратор – переводит аналоговые сигналы в цифровые), который в теории относится ко всем устройствам, включая микрофон. Однако слово применяется практически исключительно к графическим планшетам довольно насильно, так как в английском чаще встречается название pen tablet (pen – ручка, tablet – планшет).

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Из сигналов планшет умеет различать угол наклона, нажатия и их силу, а также может работать как планшет, имея абсолютное позиционирование, или в режиме мыши с относительным позиционированием. Главное отличие от мыши в том, что перо не касается поверхности при перемещении и работает на расстоянии нескольких миллиметров; в некоторых моделях это расстояние можно настраивать. Обычно на ручке есть две кнопки, чего вполне хватает. Колесо мыши перу не нужно, потому что легким движением можно, например, прокрутить страницу вверх или вниз.

Вот тут стоит упомянуть, зачем вообще все это. Дело в том, что планшеты, оказывается, можно разогнать. Они довольно неплохо могут работать, как, например, Huion Inspiroy 2 L, в моем случае выдавая до 420 раз в секунду информацию о положении и прочем. Однако обычно эта цифра ниже, и по сути это не так быстро, как многие привыкли, что вызывает серьезную задержку на движения, которую можно уменьшить разгоном. Разгонять, вроде бы, дело хорошее,, но для понимания процесса будет опять вода, то есть теория, которую так не любят занудные люди, неспособные учиться. А все дело в том, что это позволяет делать именно подключение по USB.

В связи с тем, что USB-контроллер сам решает, когда опрашивать устройство, обычно эта цифра ограничена драйвером самого устройства. Поэтому мы, конечно же, ставим универсальную программу для разгона любых USB-устройств – клавиатур, мышек, планшетов. Правда, для этого придется выключить хотя бы на время Secure Boot в UEFI, так как после настройки установки применятся к портам, а Secure Boot этого не позволит сделать. Но после настройки он вроде бы не против, что все прошло успешно, так что параноикам не придется переживать столь пугающее событие слишком долго.

Когда самое страшное позади, приходит время тестирования, и вы можете обнаружить, что скорость стала ближе к 700-800 герцам. Это уже запредельная скорость для планшетов, и, видимо, новый сотрудник в компании Huion чеканно делает вид, что таких планшетов у них нет, делая маску для покера и выражаясь в стиле картинного официоза. Наверное они там не смотрели "ДМБ" в Китае, так что чего с них взять? Впрочем, может, всё не так плохо, и до них всё-таки получится достучаться.

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Вообще, планшет штука занятная и работает с абсолютным позиционированием как планшет даже в Windows Vista, которой требуется множество действий, чтобы установить драйвер, но после обновлений это возможно. Вот только родная система там позволяет некоторые действия, которые хотелось бы видеть в драйвере планшета – например задать действие для длинного контакта с поверхностью. Тогда начинает идти круговая полоса вокруг курсора до “нажатия”, скажем, правой кнопкой мыши. Пользуются ей нечасто, а игре, как правило, можно объяснить какую клавишу использовать для каких действий.

Вот только с играми больше всего проблем возникает у планшетов. Во-первых, часто, или лучше сказать, в большинстве случаев, они не поддерживаются в шутерах, и пострелять с ними чаще всего не получится. А вот в стратегии вполне можно играть. Впрочем, есть шутеры где все работает – например Valorant. Есть даже несколько примеров успешной доминации игроками на планшетах в шутерах. Это превосходство можно проверить в Aimlabs, постреляв по мишеням. Весьма вероятно, что уже через короткое время вы можете начать наводиться точнее. Для этого есть разные режимы тренировок с результатами. Это не так чтобы интересно, но позволяет наглядно увидеть разницу в сравнении с мышкой.

Вообще, те кто умеет управляться мышкой, могут быть непревзойденными кибер-атлетами в Quake Champions, поэтому не стоит обязательно рассматривать планшеты, как полную замену мышке. Основные плюшки планшета не сводятся только к доминации. Это просто удобно, а также может позволить менять устройства ввода для борьбы с тоннельным синдромом от повторяющихся действий. Проще говоря, можно избавиться от боли сменив хват, который конечно будет другим.

Наверняка вы думаете, что это принесет кучу проблем, а также не знаете где разместить еще и планшет. Вот только планшет работает не так, как объясняют блоггеры. На самом деле, информацию о касании отправляет ручка. Она же знает угол наклона и может отправлять информацию и об этом, равно, как и информацию о силе нажатия. Обычный тряпичный коврик с прорезиненной задней частью далеко не уедет, а если поверхность довольно крупная, может служить подставкой. Например, на диване, когда пером пользоваться не охота.

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Благодаря тому, что планшету без разницы, вы можете управляться с компьютером полу лежа с планшетом на коленях или сбоку под рукой, прямо на кресле. Конечно, еще не все пришли к мысли, что можно использовать, скажем, 4К телевизор с диагональю 40-50 дюймов вместо монитора, но планшет позволяет это делать легче. Многие не могут долго работать в напряженной позе, поэтому планшет может стать тем самым искомым решением.

Заряжать ручку второго поколения не нужно, менять батарейки не нужно – все это осталось в прошлом. Питание происходит беспроводным образом от поверхности планшета после обнаружения пера. Тот факт, что планшет не реагирует на касания руками, делает его удобным при использовании в руках. Есть конечно беспроводные модели, которые могут подходить критериям, но вряд ли получится их разогнать каким-то образом.

Также у планшета есть плюс в носимости – его можно взять с ноутбуком, например, в той же сумке, так как он достаточно узкий в отличие от мыши. Тачпады не слишком удобны для работы, хотя привыкнуть можно ко многому. Но можно иметь небольшой планшет на такой случай, если сил или желания таскать планшет размером с ноутбук у вас нет.

Этот казалось бы странный гибрид проводного подключения и беспроводного пера наводит на мысль, что мышки могли бы тоже использовать подобный принцип беспроводных моделях. Тут даже бородатый прикол в стиле “Обнаружено новое устройство. Хотите установить драйвер коврика для мыши?” даже не является шуткой. В принципе, самые смелые могут взять себе перо и заменить у мыши сенсор на тот, что у пера. Правда, при прикосновении перо превращается в тыкву, и скорость опроса снижается до изначального ограничения.

После долгих раздумий все еще непонятно, почему нельзя добавить опции настройки хотя бы кнопок ручки, чтобы был вариант не только нажатия, а еще и длинного нажатия, по аналогии с длинным касанием поверхности пером, а также двойное зажатие. Это хоть как-то могло бы добавить вариантов действий, так как смена раскладок на планшете меняет действия только у самого планшета, а перо остается неизменным, и опции смены на режим рисования, например, с режима навигации и управления, попросту нет.

Так или иначе, планшеты не такие прямо чтобы обязательные, что и делает их интересными. Лично меня удивляет, как можно рисовать с задержкой курсора в пол секунды. Обратная связь на планшетах с экраном обычно слишком сильно нарушена и, смею вас огорчить, в случае с Huion, возможность разгона разблокируется только после включения интеграции с Windows Ink. Да, вас оставили без линукса с импортозамещением.

Надеюсь вы переживете этот трагический момент вашей жизни достойно, забив на данную марку. Правда, я не в курсе, как там с другими планшетами и их драйверами, так что остается только идти и тестировать самим – благо, розничные магазины созданы быть теми, кто за ваши деньги предоставит вам на тестирование планшет. Их даже ненужно уговаривать. Да, эта статья не может быть рекламой, так как я месяцами жестко выносил мозг этой конторе, и все что они делают, это делают вид, что им не плевать. Впрочем, если соберутся тысячи Huion-оводов и начнут их одолевать с утра до вечера, то техподдержка может наконец сообщить программистам, что требуется исправить. Мне правда не удалось убедить их, что между пятой точкой и их стулом деньги не пролетают. Видимо, у них все схвачено в этом вопросе.

Кстати, не стесняйтесь склонять эту марку как вам нравится. Они ничего не сделали, чтобы быть горячо любимыми на просторах нашей родины. Ваше творчество на тему, как называть владельцев планшетов данной марки, очень хочется видеть в комментариях, так как я являюсь одним из них пока что. Анекдоты, стихи и тому подобное тоже подойдет. Могу даже заслать им все, что о них думают потенциальные покупатели (нет).

Если вам придет в голову, как можно использовать планшет, было бы интересно это узнать, ведь людей с самомнением было столько, что хоть отбавляй. Мне в голову приходила лишь мысль соорудить мышь и аналог джойстика – нужно лишь как-то закрепить его, быть может в какой-то форме, сделанной с помощью 3D печати или руками с резиновым подвесом, чтобы можно было в файтинги играть, вроде Tekken 8. А то головой понимаешь, что смещение есть, даже наклон есть, но пока не складывается мозаика, как играть, рисуя разные комбинации. Может для того, чтобы понять такой прикол, нужно сначала попробовать. В теории, круговое движение могло бы быть аналогом нажатий скажем Влево + Вниз + Вправо. Будет ли это быстрее – вопрос открытый.

В общем, кому не нравится водить по шершавой поверхности или покупать пластиковую наклейку по цене ковра, могут использовать ковер. Кстати, его можно и на скотч прилепить, если вам так будет удобнее. Поверхность планшета далеко не вся используется пером. Да и вряд ли это сильно помешает сигналу, даже если вы заклеите основную часть.

Вообще сложно сказать, заклюют ли снова за статью, но мне же с недоброжелателями не в десны лобызаться. Так что, выложу результаты своих длительных мытарств, ведь все еще остаются нерешенные проблемы, по крайней мере у этого производителя, и самое нехорошее, это отскакивание курсора обратно после того, как в режиме мыши он был перемещен и не должен двигаться никуда до обнаружения пера, но как только это происходит, идет отскок на место, откуда все начиналось. В шутерах это позволит вам насладиться опытом новой жизни в качестве человека с различными тиками, но если вам хочется поднять уровень сложности в игре – то почему бы нет? Пройти игру без смертей на планшете, который постоянно глючит - это ли не испытание для самых стойких? На мышке-то каждый может.

Кстати, в шутерах обычно после определения пера задается область, в которой прицел может перемещаться, но повернуться не получится. Именно так ведет себя планшет и производитель лишь заявляет, что это не лечится. Тогда хотелось бы знать, почему нельзя прикидываться мышкой или тачпадом? Впрочем, они заявили, что так тоже не можно и вообще это сложно. Но, думаю, для энтузиастов не составит труда изобразить, например, в виртуальной машине планшет как мышь, если не найдется способа попроще.

Один из вариантов, что приходит в голову – это использовать смартфон как тачпад через KDE Connect на Андроид смартфоне. Ускорить его в Андроиде так просто не получится наверное, но может хотя бы заработать, как хочется. Заодно это делает проводной планшет беспроводным, ведь смартфон умеет работать по беспроводной сети. Но режим мыши остается за кадром. Впрочем, если размер планшета будет небольшой, это может решить проблему медленного перемещения курсора. Сам планшет имеет высокое разрешение и проблем с точностью не должно возникнуть. То есть, небольшой планшет для игр может быть предпочтительнее, впрочем, моя модель сама уменьшает размер рабочей области до небольшой части, размером с сам смартфон, так что совсем уж пугаться нечего, но проверить стоит, как ведет себя большой планшет до покупки. Дополнительно это может решить проблемные места прямого подключения, так как нет кривого драйвера. KDE Connect есть в версиях не только для линукс, виндовс и андроид. Есть также версия для SailfishOS, а значит есть шансы, что она может заработать и на Авроре, правда скорее всего, только после сборки из исходников. Впрочем, IPhone тоже сгодится. Единственная странность это то, что смартфон определяет устройство, как якобы клавиатуру, но курсор исправно движется и отображается. Только вот настройка клавиш тогда отдельная проблема. Зато наткнуться на баги довольно таки сложно.

Можно как-нибудь еще извернуться, но всякие соединения по сети могут работать недостаточно резво. Главное, что возможность в принципе есть, а то, что существуют планшеты с функцией тачпада, это лишь еще одно подтверждение, что функций может быть несколько – главное, чтобы электроника вытянула высокую скорость работы. Кстати про скорость – после исправления некоторых багов, на которые я наткнулся, скорость опроса упала.

Сторонний драйвер, вроде Open Tablet Driver, мог бы исправить ситуацию, но на мой планшет его нет. То есть, при выборе стоит учитывать, что планшеты Huion, а также других производителей, могут постоянно глючить. Количество багов снизилось и на Windows проблем стало меньше, но они все еще имеются. Сам же Open Tablet Driver съедает более 300 мегабайт оперативной памяти. Так что, у родного драйвера все же есть плюсы хотя бы в размере потребляемой памяти.

Основная загвоздка для большинства заключается в том, что обычно графические планшеты работают с низкой частотой опроса пера и движения обычно сильно заторможены из-за низкого отклика. В Windows для исправления этой проблемы можно использовать программу hidusbf, которая предназначена для принудительного задания частоты опроса USB устройств, так как именно от опроса зависит скорость реакции, и в драйвере обычно эта функциональность намеренно отсутствует, чтобы урезать функционал устройства. Но эта проблема решается в случае с планшетами указанной марки включением интеграции с Windows Ink, которая убирает жесткое ограничение на частоту опроса о перемещении пера.

Многие думают, что планшеты — это обязательно дорогие устройства, но на деле даже довольно крупные модели размером 10 на 6 дюймов можно купить примерно за 4 тысячи рублей.

Адаптация происходит обычно не сразу, если выставить максимальную скорость в режиме мыши, но это обычно занимает лишь несколько дней. На деле же использование режима мыши может быть полезно и при рисовании, так как может оказаться, что так называемый режим планшета является абсолютным позиционированием в паре со 2-й скоростью перемещения пера. А в режиме мыши можно эту скорость снизить еще вдвое, если это необходимо. Игнорирование подобных функций может быть причиной того, что при рисовании придется много раз выводить одну и ту же линию.

На линуксе, из-за возможного отсутствия поддержки перемотки движениями, вам вероятно придется использовать кнопки для навигации. И если прикосновение к поверхности — это нажатие левой кнопки мыши, то две другие кнопки желательно назначить на PageDown для проматывания страниц вниз вместо задания нажатия правой кнопкой мыши и Alt + Backspace или Alt + стрелка влево для возврата обратно, так как после того, как вы что-то посмотрели, редко требуется просто отмотать наверх.

Разгоняя же планшет или мышку в Windows, стоит понимать, что для задания параметров потребуется отключить безопасную загрузку в UEFI материнской платы — так называемый Secure Boot, который на деле не только грузит систему как бы безопасно, но и продолжает висеть и мешает менять параметры системы. После задания параметров, hidusbf применит их к конкретным портам, поэтому если у вас что-то не заработает, вы можете переткнуть мышь или планшет в другой USB порт. Многие не в курсе, что выставляя частоту опроса мыши в драйвере, они могут выставлять только частоту опроса сенсора, а не кнопок в том числе, и на деле они могут иметь только быструю реакцию сенсора мыши на передвижения, но кнопки и колесо в Windows могут иметь задержку не в 1 миллисекунду при выставлении частоты опроса в 1000 герц, а в 8 миллисекунд. Поэтому разгонять частоту опроса следует у всего списка устройств, которые появляются при подключении в программе hidusbf. А для того, чтобы изменения заработали, необходимо будет включить интеграцию с Windows Ink в настройках планшета.

По сути, пока что из работоспособных проверенных вариантов есть только планшеты данной марки, но и у других производителей я видел в драйверах опцию связанную с Windows Ink. Сам производитель не особо рад тому что устройство может дать больше, чем было запланировано. Точнее, упорно отрицает такую незапланированную возможность пользоваться планшетом как нормальные белые люди.

Самое главное - это понять, что держать ручку жестко совсем ненужно. Есть сомнительные советы по отключению кнопок на ручке в связи с этим, но на деле случайных нажатий можно избежать при обычном хвате, когда кнопки находятся между большим и указательным пальцем и нажимаются большим пальцем прямо или боковым нажатием без смещения пальца вверх-вниз. Либо большой палец находится ближе к перу и для нажатия кнопки требуется довольно сильно смещать палец для нажатия на верхнюю клавишу. То есть, даже при жестком хвате случайных нажатий может совсем не быть. Особо искривлять пальцы для жесткого хвата нет никакой необходимости, так как перо весьма чувствительно к нажатию и со временем сила нажатия на поверхность будет снижаться.

Таким образом, развитие игровых манипуляторов по всей видимости насильно тормозится интересами производителей устройств ввода и игрокам намеренно не дают возможности использовать графические планшеты в играх, хотя вес самого устройства минимален, а влияние поверхности при ведении отсутствует или снижено до минимума при контакте с поверхностью, а сила нажатия в сочетании с ковриком позволяет на ходу менять скорость указателя (перо вдавливается в коврик).

Помимо этого, вполне возможно реализовать функции 3D манипулятора для использования планшета в виртуальном пространстве, так как производить многие действия размахивая руками попросту неэффективно, а с мышкой попросту тяжело, да а функции приближения-отдаления можно задействовать и на кнопках.

Мышь обычно намного меньше перемещается по поверхности, чем ручка над планшетом, даже с максимальной скоростью указателя и это до какой-то степени устраивает людей в шутерах. И все же ручкой наводиться по всей видимости проще, по крайней мере тем, кто предпочитает более низкую чувствительность мыши для более точного наведения. Но если у вас крайне легкая дорогая мышь, большого повода переходить на нее может и не будет, и все же просто так отказываться от возможности вероятно не стоит. Вернуть покупку в магазин всегда можно в течение некоторого времени, так что определиться вы успеете.

Поэтому, если для вас важнее эффективность и точность, тогда вес может иметь решающее значение. А может быть вы достигли предела в обращении с мышью и хотите попробовать что-то новое – это также прекрасный вариант для тех, кому нравится управление как на планшетах и смартфонах. Конечно, где-то придется выключить движения влево-вправо в браузере, чтобы не перепрыгивать на другие вкладки, но можно научиться довольно точно производить движения и редко ошибаться. У мыши цена меньшего количества ошибок - вес самого устройства и чем он выше, тем больше сопротивление случайным неаккуратным движениям.

Скорее всего через несколько минут в Aimlabs или Osu вы начнете сталкиваться с тем, что обычно сами тормозите процесс наведения и касания о поверхность. Поэтому, даже если сам планшет реагирует не так быстро как мышь, это не так важно, когда само наведение обычно занимает гораздо больше времени и тем более это важно, когда вам нужно сделать множество мелких действий. Другими словами, есть все шансы что так вам будет комфортнее делать многие действия.





HIDUSB

https://github.com/LordOfMice/hidusbf/blob/master/hidusbf.zip





OpenTabletDriver

https://opentabletdriver.net/





KDE Connect

https://kdeconnect.kde.org/download.html



