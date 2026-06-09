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HD Hyundai представила проект автомобилевоза с малой модульной ядерной установкой
Hyundai получила одобрение Lloyd’s Register на проект первого в мире крупного автомобилевоза с ядерным реактором на расплавах солей. Технология считается безопаснее традиционной атомной энергетики — в случае аварии расплавленная соль с топливом просто застынет.
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Морская логистика стоит на пороге значительных изменений. Если раньше использование атомной энергии на гражданских судах казалось чем-то из области научной фантастики, то теперь южнокорейские судостроители взяли и превратили эту идею в техническую документацию.

HD Hyundai получила одобрение от Lloyd’s Register на строительство гигантского автомобилевоза, который будет работать на реакторе, использующем расплавы солей. За этой технической формулировкой скрывается настоящий прорыв в области транспортировки автомобилей и техники.

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Фото: Hyundai GLOVIS /Hyundai Motor Group

Одобрение (так называемое AiP) получили сразу несколько подразделений корейского гиганта — HD Hyundai Heavy Industries и HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. Но проект тянут на себе не только строители.

К работе подключился серьезный пул партнеров. Hyundai Glovis поделилась реальным опытом эксплуатации автомобилевозов, предложив, как именно такие суда должны ходить по маршрутам. G-Marine Service взяла на себя «человеческий фактор» — экспертизу по управлению и обслуживанию. Ну и, конечно, без науки никуда: Корейский институт атомной энергии (KAERI) просчитал, как поведет себя технология MSR в соленой морской воде и при постоянной качке.

Поэтому и выбрали именно MSR. Корейские специалисты считают его самым безопасным и эффективным вариантом для моря. В таких реакторах топливо смешано с теплоносителем — расплавленной солью. Если что-то пойдет не так, смесь просто застынет, а не разлетится по округе. Для судна, которое швартуется в центре мегаполиса вроде Гамбурга или Шанхая, это принципиальный момент.

Конкуренты активно продвигают водородные и аммиачные решения, но атомному автомобилевозу есть чем ответить. У этого судна есть три преимущества, которые трудно оспорить.

Нулевой уровень выбросов CO2. Никаких труб и сажи. Судно дышит только морским воздухом. Это идеальное решение для «зелёной повестки» IMO.

Автономность. Судно может уйти в рейс и не заходить в порт для дозаправки на протяжении длительного времени. Забудьте о скачках цен на мазут и поисках дешёвого бункера в Африке.

Эффективность. Отсутствие огромных топливных цистерн и тяжёлых дымоходов освобождает место на борту. Теоретически, можно взять больше готовых автомобилей.

Примечательно, что HD Hyundai не новичок в этой гонке. Компания уже показывала концепты контейнеровозов на расплавах солей, но теперь решила атаковать и рынок «ролкеров» (PCTC). Атака выбрана вовремя. Цифры говорят сами за себя. С 2024 по 2030 год глобальный рынок морских перевозок готовых авто будет прибавлять почти по 4% в год. К концу десятилетия его объем достигнет 4,5 миллиарда долларов. Электромобили тяжелые, их нужно много, и заказчики все чаще требуют экологичные суда — спрос огромен.

Однако здесь же кроется и главная проблема. Европейское агентство по безопасности на море (EMSA) хоть и признает потенциал атомной энергетики, но сразу выкатывает список «нельзя». Ведь непонятно, где брать подготовленных инженеров для такого судна, кто и как застрахует риск радиоактивной утечки в открытом море и какими будут правила утилизации. Пока ответов нет.

Подготовка кадров, страховые механизмы и производственные стандарты — всё это пока на уровне гипотез. Ученые, к слову, оценивают текущую готовность технологии MSR как уровень 3 из 9. Это значит, что «это работает в лаборатории», но до серийного выпуска на верфях еще далеко.

Несмотря на это, получить одобрение Lloyd’s Register — огромный аванс доверия. Hyundai сейчас играет на опережение. Пока конкуренты в Европе спорят о страховках и правилах стоянки атомоходов в портах, корейцы уже практически создали чертежи первого в мире «атомного паркинга» для машин.

Если этот проект дойдет до металла, привычные дизельные автомобилевозы устареют так же быстро, как пароходы с лопастными колесами. Осталось решить «всего лишь» вопросы безопасности и подготовки моряков-атомщиков. Но начало положено серьезное.

#технологии #южная корея #hyundai #концепт #атомная энергия #мореплавание #атомная промышленность #перевозка грузов
Источник: paluba.media
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