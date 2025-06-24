В июне 2025 года в Минтранс РФ было направлено предложение о его создании. Инициаторы этой идеи просят включить проект в список стратегических мероприятий для развития Сибирского федерального округа.

Проект предполагает строительство автомобильной дороги, которая свяжет Омскую, Тюменскую и Новосибирскую области по новому маршруту. Трасса начнётся в Тобольске, затем пройдет через Тару, направляясь на восток к Седельниково. Далее дорога повернёт на юг и, пройдя через Муромцево и Кыштовку, соединится с федеральной трассой Р-254 «Иртыш» в окрестностях поселка Чаны. Общая длина нового маршрута составит примерно 900 километров. Сегодня по этому маршруту можно проехать, но состояние дороги, особенно на участке от Тары до «Иртыша», требует капитального ремонта. Предварительные оценки затрат на реконструкцию составляют не менее 50 миллиардов рублей. Например, участок Седельниково – Тара считается одним из самых сложных для проезда в регионе. После дождя там даже внедорожник может столкнуться с серьезными трудностями.

Регионы, скорее всего, сами не смогут осуществить этот проект, поэтому местные власти надеются на поддержку федерального центра. Возможно, строительство будет финансироваться с привлечением частных инвестиций в формате государственно-частного партнерства, но в этом случае дорога может стать платной, хотя местные жители, вероятно, и получат исключение.

В первую очередь эту инициативу поддерживает Омская область, стремящаяся улучшить транспортные связи между населёнными пунктами на севере региона. Реализация проекта, как подчеркивают его инициаторы, даст новый импульс социально-экономическому развитию районов, привлечет инвестиции и создаст новую инфраструктуру.

Эти районы уже сейчас пользуются популярностью у туристов, и наличие качественной дороги может значительно увеличить количество посетителей. Кроме того, новая трасса создаст альтернативный транспортный коридор в Сибири, связывая три области. Ранее рассматривался другой маршрут: от Тары дорога должна была двигаться далее на восток до Томска. Однако такая трассировка потребовала бы строительства дороги с нуля, что значительно увеличивало бы затраты. Томская область четко заявила о своей незаинтересованности в новом коридоре, поэтому трассировку пересмотрели.

Примечательно, что еще в конце прошлого десятилетия в профильном ведомстве говорилось о важности этого проекта, поскольку он по сути дублировал бы трассу Р-254 «Иртыш», помогая разгрузить последние участки. Более того, тогда ВЭБ.РФ выразил готовность инвестировать в реализацию проекта, планируя начать строительство после 2025 года. Однако позднее планы претерпели значительные изменения.