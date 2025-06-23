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gotreksson
В России запустят производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией
ТАСС: Новая производственная площадка Липецкого завода высоковольтного оборудования появится на территории особой экономической зоны "Липецк", инвестиции в ее создание составят 3,5 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между губернатором Липецкой области и руководством АО «Национальная энергетическая компания» (НЭК) о создании нового производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Основной площадкой для реализации данного проекта станет «Липецкий завод высоковольтного оборудования», который входит в структуру НЭК. 

За последние десять лет зависимость российского топливно-энергетического комплекса от иностранных поставок значительно сократилась — с 67% до 38%. Особенно впечатляющие результаты наблюдаются в секторе электроэнергетики: если в 2014 году внутренняя доля оборудования в закупках «Россетей» была менее 60%, то сегодня этот показатель стабильно превышает 90%. После 2022 года процесс импортозамещения ускорился. Уход зарубежных компаний открыл новые возможности для российских производителей, чем активно пользуются отечественные предприятия.

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) представляют собой современное электротехническое решение (разработанное в СССР) и предназначенное для эффективного распределения и передачи электроэнергии на высоком и среднем напряжении. Эти устройства отличаются компактностью, высокой надежностью и безопасностью, что делает их незаменимыми в энергетике, промышленности и крупных инфраструктурных проектах. 

Общий объем инвестиций в проект составляет 3,5 миллиарда рублей. Запланированное предприятие будет способствовать энергетической независимости страны, предоставляя собственные КРУЭ, способные работать на классах напряжения от 110 кВ до 500 кВ. Ожидается, что запуск производства состоится к концу 2027 года. 

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#новости #промышленность #импортозамещение #рабочие места #липецк #пмэф-2025 #электроэнергетика #россети #круэ #нэк
Источник: tass.ru
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