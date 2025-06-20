Компания «Приоритет» из Миасса создала пожарные машины на базе грузовиков Iveco-AMT, собираемых с использованием китайских шасси и компонентов. Эти машины оснащены итальянскими агрегатами и немецкими системами, что обеспечивает высокое качество и надежность.

Компания «Приоритет» из Миасса решила создать для МЧС России специальную партию пожарных вездеходов на базе грузовиков Iveco-AMT, производимых в сотрудничестве с итальянскими партнёрами. Это предприятие отлично зарекомендовало себя в Европе и на Ближнем Востоке, своими мощными пожарными машинами. После ухода итальянских партнёров название компании сократилось до АМТ, а производство стало более избирательным.

С 2022 года пожарные машины производились, но, в основном, на базе КАМАЗов или Уралов. Позже в ассортимент были добавлены цистерны на базе JAC N120, N180, N200 (4x2). Однако возникли трудности с наличием необходимых комплектующих и ёмкостей для воды. Конечно, JAC уступал в многих аспектах той же Iveco, но сотрудничество с итальянцами не прерывалось.

Теперь «Приоритет» фактически восстановил прежнюю производственную модель. Интересно, что основная линейка пожарных машин собирается на базе полноприводных шасси, выпускаемых в Китае совместным итальянско-китайским предприятием SAIC-Iveco Hongyan. В ассортименте есть городской вариант пожарной цистерны 4×2, но большинство машин изготавливают как вездеходы с колёсной формулой 4×4 и даже 6×6.

На деле мы имеем дело с итальянскими агрегатами, которые соответствующим образом собираются на заводе SAIC-Iveco Hongyan. Тяжёлые пожарные вездеходы AMT NV оборудованы итальянской двухрядной кабиной Iveco Trakker, вмещающей шесть человек. Двигатели — это турбированные дизельные агрегаты объёмом 12,8 литра мощностью 480 л.с. Моторы являются не совсем чисто итальянскими, а скорее комбинированными, состоящими из компонентов различных производителей. Производство этих двигателей осуществляется на заводе SAIC-Iveco Hongyan с использованием итальянских основ, при этом большая часть топливных насосов, форсунок и систем управления впрыском — от немецкой компании Bosch. Блоки и цилиндры производятся компанией Iveco, а китайцы поставляют лишь нагнетатель воздуха Wuxi, который, по сути, представляет собой местное подразделение Cummins. Раздаточные коробки изготовлены в Италии, но собираются в Китае под брендом SAIC-Iveco. Однако механическая трансмиссия с 12 передачами для тяжёлых вездеходов полностью производится в Китае — это Fast Gear. Что касается самих цистерн, то они имеют объём шесть тонн и дополняются почти кубическим баком для пенообразователя. Также рассматривается возможность производства водяных ёмкостей на базе в Миассе.

Водяные насосы высокого давления и пожарные рукава — это точно российская продукция. В этом сегменте комплектация машин может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика. Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев или 1500 рабочих циклов.