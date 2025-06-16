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gotreksson
Прибалтика готовит медицинскую инфраструктуру к потенциальному конфликту с Россией
Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации для медицинских учреждений, проводят учебные тренировки, инвестируют в баллистические шлемы и бронежилеты, а также переносят операционные в подвальные помещения, пишет Politico.

В Прибалтике происходит активная подготовка медицинской инфраструктуры к возможному военному конфликту с Россией. Все государственные структуры восточного натовского фланга, прежде всего балтийские страны, переоценивают свои протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации в больницах.

Параллельно с этим организуются учебные тренировки, закупаются средства защиты, такие как шлемы и бронежилеты, а операционные переоборудуют в подвальные помещения, как свидетельствует информация, опубликованная европейским изданием Politico.

В свете этих событий, заместитель министра здравоохранения Эстонии Рагнар Вайкнеметс выражает уверенность в том, что прямое противостояние с Россией уже неизбежно. Так, например, Вильнюсская университетская больница "Santaros" активно развивает свою подземную инфраструктуру, включая укрытия, автономные системы жизнеобеспечения и площадки для посадки вертолетов.

В Эстонии, помимо приобретения бронежилетов для бригад скорой помощи, будет происходить выдача спутниковых телефонов для обеспечения связи. Также идет закупка электрогенераторов и мобильных медицинских комплексов. Медработники получают указания по переходу в "чрезвычайный режим", что предполагает их готовность к большому количеству пациентов и лечению травм, характерных для военного времени, которые в мирный период почти не встречаются.

По словам пресс-секретаря литовского министерства здравоохранения, в этом году запланировано провести семь учений с участием армии, а также более десяти учебных мероприятий по гражданской обороне, ориентированных на медицинских работников. При этом кооперация между медиками Прибалтики и Украины активно развивается. Однако, как показывают результаты опроса, проведенного в Литве, более четверти медперсонала готовы покинуть страну в случае угрозы, и лишь менее 40% из них "скорее всего, останутся".

Сценарий нового конфликта с Россией не исключается и продолжает оставаться насущным для европейских стран, которые готовы инвестировать в подготовку к этой угрозе. Это необходимо учитывать и России, особенно в контексте медицинской готовности к потенциальным вызовам, которые могут возникнуть, например, в Карелии.

Все вышеперечисленные меры требуют существенных финансовых вложений, и вряд ли их стали бы реализовывать без уверенности в необходимости. 

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#нато #конфликт #медицина #эстония #литва #прибалтика #латвия #впк #учения #карелия #медперсонал
Источник: politico.eu
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