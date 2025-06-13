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gotreksson
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
Новые компании из аэрокосмической отрасли присоединяются к Radia, чтобы помочь построить самый большой в мире самолет

Компания Radia, разработчик уникального грузового самолета WindRunner, с радостью сообщает о подписании стратегических соглашений с пяти новыми поставщиками аэрокосмической продукции накануне своего выступления на Парижском авиасалоне.  

К команде Radia присоединились такие компании как: Aciturri Aeronáutica, Akaer Engenharia, Astronautics Corporation of America, Element Materials Technology и Ingenium Technologies. Эти организации значительно дополняют уже существующий пул корпоративных партнеров, в который входят такие именитые поставщики, как Leonardo, MAGROUP Magnaghi Aerospace, Aernnova и AFuzion. Radia впервые представила свои достижения на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2025 года, демонстрируя свою инновационную логистическую платформу(проект самолета) и расширяющуюся международную производственную базу.

«WindRunner — это не просто самолёт; это глобальный подход к решению одних из самых сложных логистических задач современности», — подчеркивает Марк Лундстром, основатель и генеральный директор Radia. «Наши новые партнеры приносят с собой не только опыт в аэрокосмической сфере, но и общую преданность инновациям, устойчивому развитию и трансатлантическому сотрудничеству. Вместе мы строим логистическую платформу, ориентированную на будущее, которая будет служить основой для применения в энергетическом, оборонном и аэрокосмическом секторах».

Aciturri Aeronáutica, испанская компания, ориентированная на композитные конструкции для авиации, возьмет на себя проектирование композитной хвостовой части WindRunner.

«Масштаб и амбиции WindRunner просто колоссальны; это совершенно новый этап в авиационной отрасли», — считает Мария Эухения Клементе, генеральный директор Aciturri. «Для нас большая честь применить свои знания и участвовать в переосмыслении возможностей грузовой авиации».

Akaer Engenharia, ведущий бразильский поставщик аэрокосмических конструкций и интегрированных систем, возьмёт на себя разработку герметичной кабины WindRunner и поддержку интеграции ключевых систем.

«Для нас огромная привилегия быть частью проекта, способного изменить будущее мировой авиации. Разработка WindRunner — это настоящая задача», — добавляет Сезар Силва, генеральный директор Akaer.

Astronautics Corporation of America, основанная в Висконсине, займется проектированием и интеграцией авионики для WindRunner.

«Мы гордимся своей поддержкой инициативы, которая внедряет передовые решения в области авионики и кибербезопасности в этом неповторимом летательном аппарате», — делится Роберт Атак, президент Astronautics. «WindRunner — это платформа, способная реформировать представления о глобальной аэрокосмической логистике».

Компания Element Materials Technology из Великобритании активно включится в проектирование и интеграцию топливной системы WindRunner, являясь одним из признанных мировых лидеров в данной области.


«Element рада вносить свой вклад в создание систем для платформы, специально предназначенной для решения актуальных задач в энергетике и транспортировке», — подчеркивает Ли Бро, вице-президент по аэрокосмической и оборонной промышленности EMEAA.


Ingenium Technologies, поставщик инженерных решений из штата Иллинойс, возьмёт на себя задачу разработки системы управления подъемной силой для WindRunner.

«WindRunner — невероятный образец самолетостроения, открывающий новые горизонты в сфере логистики», — отмечает Пол Уайлд, соучредитель Ingenium Technologies. «Мы будем рады применить наш опыт в авиаструктурах для реализации этого революционного проекта».

Это сотрудничество позволит Radia значительно расширить свою глобальную сеть поставок, что, в свою очередь, обеспечит минимизацию логистических проблем и создаст надежную основу для будущей инфраструктуры грузоперевозок. В процессе реализации программы Radia планирует объявить о новых стратегических партнерах и поставщиках, которые будут участвовать в финальной сборке.

WindRunner от Radia станет настоящей революцией в перевозке негабаритных грузов. Этот самолет с уникальными характеристиками предназначен для эксплуатации в таких важнейших отраслях, как энергетика, оборона, аэрокосмическая индустрия и реагирование на стихийные бедствия. С объемом грузового отсека в 7700 м³ и грузоподъемностью в 72,6 метрических тонны WindRunner станет самым большим самолетом по объему в истории. Он сможет приземляться на грунтовых взлетно-посадочных полосах длиной всего 1800 метров и будет использоваться без необходимости в специальной наземной инфраструктуре.На сегодняшний день самым крупным транспортным самолетом когда ли поднимавшимся в небо остаётся Ан-225 «Мрия», который был создан в СССР в 1980-х. Этот грузовой гигант, основанный на опыте эксплуатации авианосца «Ан-124 Руслан», славится не только своей впечатляющей грузоподъемностью, но и размерами. Максимальная взлетная масса Ан-225 составляет около 640 тонн, а его грузоподъемность достигает 250 тонн.

Длина «Мрии» составляет 84 метра, и размах её крыльев — 88,4 метра. Этот самолет был задуман для транспортировки космического челнока «Буран», но после завершения программы его начали использовать для коммерческих грузовых перевозок, включая доставку тяжелых и крупногабаритных грузов, таких как турбины и медицинское оборудование, и даже других самолетов. К сожалению, в начале 2022 года Ан-225 был утерян.

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#новости #авиация #самолеты #рекорды #проектирование #ан-225 «мрия» #авионика #windrunne #«ан-124 руслан» #грузоподьемность
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