После распада СССР и приватизации предприятие столкнулось с трудностями, а в 2018 году обанкротилось и полностью прекратило существование к 2020 году. На его месте сейчас строится жилой район «Мылзавод».

Это предприятие, появившееся на свет в 1918 году, на протяжении долгого времени производило множество видов продукции, среди которых были изделия, не имевшие аналогов в регионе. В советские годы завод стремительно развивался, активно открывая новые цеха и модернизируя свои мощности. Однако в 1990-х годах его ожидала тяжелая участь приватизации. Несмотря на все трудности, комбинат удалось сохранить, что уже само по себе является значительным достижением.

Но, к сожалению, в 2018 году компания обанкротилась, и спустя два года, некогда знаковое предприятие Сибири официально прекратило свое существование. А на днях рабочие начали снос последнего здания — старого пятиэтажного корпуса, ставшего символом ушедшей эпохи. Новосибирский жировой комбинат (НЖК), ранее известный как мыловаренный завод, был основан в самом начале 20-х годов на месте сгоревшей ватной фабрики в Ново-Николаевске, который ныне носит название Центрального района Новосибирска. В 1920-х годах завод совершал стремительный рост, осваивая новые технологии и производственное оборудование. Это не осталось незамеченным: в 1923 году Анатолий Луначарский, первый народный комиссар просвещения РСФСР, был впечатлён тем, что увидел на заводе во время своего трехдневного визита в город.

Луначарский писал о заводе: «Мы едем на знаменитый новосибирский мыловаренный завод. Завод поистине замечательный… Он великолепно механизирован... Сибирь глотает мыло, облизывается и просит еще…». В этот период мыловаренный завод производил впечатляющие объемы мыла, предлагая до 12 000 тонн в год, что подтверждало его значимость для региона.

Местные газеты с завидной регулярностью сообщали о новых достижениях завода, а также об активном участии работников в жизни города. На тот момент НЖК выпускал тридцать разных видов мыла, что делало его уникальным на фоне других предприятий Сибири, активно адаптирующихся к требованиям времени и внедряющим новшества.

В середине 1930-х завод был передан под управление Министерства пищевой промышленности, и тогда его название сменилось на «Новосибирский жировой комбинат». В 1950-х годах здесь стартовало производство масла и популярного майонеза «Новосибирский провансаль». Интересно, что практически вся продукция направлялась в другие регионы страны и за рубеж, в то время как сами новосибирцы практически не могли увидеть свой майонез в местных магазинах вплоть до начала перестройки. С распадом СССР, после приватизации и модернизации, завод расширил ассортимент, представив новые торговые марки, такие как «Мария», «Полюшко» и «Утро». Начало 2000-х ознаменовалось запуском производства мягких наливных масел, однако вскоре экономические трудности сказываются на производительности. В 2012 году комбинат прекратил выпуск маргарина и мыловаренной продукции, а некоторые цеха начали простаивать.

К моменту своего столетнего юбилея в 2018 году комбинат был окончательно закрыт после банкротства холдинга «Солнечные продукты». Хотя обсуждался вариант продолжения работы завода за пределами города, в 2020 году он официально прекратил свое существование. Сегодня майонез под брендом «Провансаль» производится в Екатеринбурге. На месте новосибирского НЖК началось строительство нового жилого квартала с символическим названием «Мылзавод». Этот район располагается в границах улиц Некрасова, Каменская, Писарева и Семьи Шамшиных. В данный момент здесь ведется активное строительство жилых комплексов, включая девять новых зданий: две урбан-виллы высотой 9 этажей, четыре 17-этажные и три 30-этажные башни, которые будут объединены стилобатом. Со сносом последнего здания, когда-то являвшегося частью НЖК, некогда значимое предприятие окончательно уходит в историю. Единственным напоминанием о его славных годах останется название нового квартала.