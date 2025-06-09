Мост соединяет Джамму и Кашмир, использует уникальные технологии и устойчив к землетрясениям до 8 баллов. Стоимость — около 180 млн долларов.

Строительство этого моста началось еще в 2004 году. Однако уже через четыре года работы были приостановлены из-за возникших проблем с устойчивостью конструкции. Первоначально планировалось сдать этот переход, протянувшийся на 1,3 километра, к 2009 году. Но фактически возобновление работ произошло только в 2010-м, когда до завершения проекта оставался еще значительный путь. В дальнейшем сроки завершения неоднократно переносились. Лишь летом 2022 года конструкция моста над рекой Ченаб была соединила, став частью новой железнодорожной магистрали Удхампур – Сринагар – Барамулла. Этот проект соединил индийский округ Джамму с территорией Кашмира. Празднование этого важного события было ярким, и власти пообещали скорое открытие железнодорожного сообщения. Однако ожидание вновь затянулось.

В феврале 2023 года была завершена укладка рельсошпальной решетки на переходе, но запуск движения поездов по объективным причинам постоянно откладывался. Тем не менее, 6 июня 2025 года самый высокий в мире железнодорожный мост был официально открыт с участием премьер-министра Индии, Нарендра Моди. Этот инженерный шедевр действительно установил новый рекорд, так как высота моста от поверхности воды составила 359 метров, что сопоставимо с высотой небоскреба ОКО, расположенного в ММДЦ «Москва-Сити» (354 метра).

Если говорить о мостах в глобальном масштабе, то на первом месте находится мост в китайской провинции Гуйчжоу, который пересекает реку Бейпань и имеет высоту 625 метров. Этот объект еще не был введен в эксплуатацию, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. В отличие от индийского моста, строительство которого началось в 2004 году, китайское сооружение начали возводить в 2022 году, и в плане соблюдения сроков нет никаких сомнений.

Что касается индийского проекта, для его строительства было использовано более 65 тысяч кубических метров бетона и почти 29 тысяч тонн стали. Для обеспечения устойчивости конструкции на обоих берегах реки были установлены пилоны, а временные вспомогательные тросы проложены с помощью двух самоходных канатных кранов. Мост шириной 13,5 метра и длиной 1,3 километра фактически состоит из двух частей: подходного участка длиной 530 метров и самого арочного моста, протянувшегося на 785 метров. Он также стал самым высоким в мире объектом этого типа, в конструкции которого из семнадцати пролетов самый длинный достигает 467 метров. Эти пролеты поддерживаются стальными опорами высотой 134 метра.

Сложность проекта заключалась в необходимости применения уникальных технологий строительства, так как сооружение возводилось в зоне со значительным уровнем сейсмической активности, сложным рельефом и меняющимися погодными условиями. Инженеры уверяют, что благодаря уникальной вантовой конструкции этот мост способен выдерживать землетрясения магнитудой до восьми баллов по шкале Рихтера, а также порывы ветра до 266 км/ч. Кроме этого, была использована взрывоустойчивая сталь с толщиной в 63 миллиметра. Существенной проблемой также стала удаленность участка, усложняющая доставку материалов и оборудования. Международные эксперты отмечают, что этот мост в сочетает в себе не только прочность, но и эстетическую привлекательность, став ярким примером инженерного искусства. Общая стоимость строительства составила около 180 миллионов долларов.