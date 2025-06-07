В рамках проекта планируется построить более 6 километров четырехполосной дороги, ведущей в единственный незамерзающий глубоководный порт на Каспии. Общая стоимость проекта почти 8 миллиардов рублей, и его открытие ожидается в следующем году.

На юго-западе России стартовал новый этап дорожного строительства, целью которого является увеличение пропускной способности международного транспортного коридора «Север-Юг». Этот коридор играет ключевую роль в торговых отношениях с государствами Южной Азии и Африки через дружественные страны Закавказья, Каспийского региона и Средней Азии.

В рамках нового проекта будет построена автомобильная дорога, соединяющая местный торговый порт Махачкала, который является единственным незамерзающим глубоководным портом на Каспии. В планах — создание современной четырехполосной магистрали общей длиной более 6 километров с регулируемым транспортным потоком, а также возведение двух искусственных сооружений, развязок и пешеходного перехода. Инициатива была озвучена в 2023 году, но с тех пор стоимость проекта возросла примерно на 2,5 миллиарда рублей, и теперь общие расходы составят почти 8 миллиардов рублей, в основном за счет федерального бюджета. Ожидается, что трасса будет открыта уже в следующем году, и её маршрут будет пролегать в юго-восточном направлении от федеральной автодороги Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала». Открытие новой дороги также поможет разгрузить уличную сеть столицы республики от тяжелого грузового транспорта.

Параллельно с дорожными работами происходит реконструкция и модернизация самого порта, в результате чего его грузопроводимость увеличится до 11 миллионов тонн в год. В рамках модернизации предусмотрено обновление действующих причалов и других объектов, а также строительство зернового терминала, пункта пропуска и железнодорожного сортировочного парка, способного обрабатывать до 100 вагонов в сутки. Это позволит не только улучшить автомобильные, но и увеличить поток грузов через порт за счет дополнительной железнодорожной ветки. В ближайшее время в Дагестане также будут реализованы ряда инициатив, направленных на повышение пропускной способности МТК, включая строительство Северного обхода Махачкалы (31 км), обхода Хасавюрта (21 км) и обхода Дербента (32 км). Общая сумма инвестиций в эти проекты составит около 125 миллиардов рублей, продолжая работу по расширению трассы Р-217 «Кавказ».

В своем недавнем интервью Данил Прокофьев, ведущий специалист операционного отдела Novelco и эксперт в области логистики, отметил, что значение коридора «Север – Юг» значительно возросло с 2022 года. Изменения в глобальной ситуации потребовали пересмотра планов по дорожному строительству, и предпочтение стало отдаваться проектам, которые расширяют функциональность этого коридора. По мнению эксперта, коридор «Север – Юг» имеет явные преимущества перед другими маршрутами, включая морской путь через Суэцкий канал, прежде всего из-за более короткого расстояния. Перевозка грузов из индийского порта Нава-Шева до Санкт-Петербурга через МТК «Север – Юг» может осуществляться в два раза быстрее. После достижения полной рабочей мощности коридора время в пути сократится примерно с 30 до 20 дней, что также значительно повысит его привлекательность для мировой логистики.