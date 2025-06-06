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gotreksson
Трамп инициировал проверку подлинности подписей Байдена
Инициатива возникла в контексте подозрений, что помощники или даже супруга могли подписывать важные бумаги от его имени.

Такая инициатива со стороны президента США возникла в контексте попыток выяснить, скрывали ли помощники Байдена его реальное состояние и использовали ли автограф для подписания документов от его имени. Это решение стало реакцией на очевидные проблемы с когнитивными функциями бывшнго президента, а также на многочисленные публикации, указывающие на то, что состояние Байдена оставляло желать лучшего задолго до выборов.

Характерно, что "заимствование" автографа не является новинкой для президентов Соединенных Штатов. Как напоминает Axios, уже Джеральд Форд признал использование автографа, а Барак Обама стал первым, кто подписал закон с помощью автографа в 2011 году. В свою очередь, Трамп не раз утверждал, что и самприбегал к автоподписи. В отчете Министерства юстиций США, опубликованном в 2005 году, было отмечено, что хозяину Белого Дома не обязательно лично ставить подпись на законопроекте, чтобы документ стал законом. Но ключевым в данной ситуации остается вопрос о том, на какие именно документы ставилась автоподпись и какие из них именно Байден одобрял. Возникает ли вероятность, что помощники или, например, супруга экс-президента Джилл, действовали исходя из собственных интересов при оформлении указов.

Если будет установлено, что Байден действительно не имел необходимой дееспособности и не намеревался подписывать определенные документы, это теоретически может предоставить возможность анулировать их. В частности, речь идет о законах, которые вступили в силу после его подписи.

Такое открытие могло бы поставить под сомнение законность, скажем, выделения финансовой помощи Украине. С 2022 года США выделили на поддержку киевского правительства более 174 миллиардов долларов, и значительная часть этих средств была одобрена указами Байдена. В итоге, та часть финансирования, которая не прошла утверждение Конгресса, может оказаться под пристальным вниманием и даже пересмотрена действующем главой Белого Дома.

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#новости #украина #политика #трамп #байден #помощь украине #конгресс сша #закопроект
Источник: whitehouse.gov
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