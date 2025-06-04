Общая стоимость проектов превышает 4 трлн рублей.

Масштабная модернизация Восточного полигона активно продолжается. Проект, стартовавший в 2013 году, планируется завершить в 2032-м. К этому моменту все «узкие места» будут устранены, а пропускная способность магистралей увеличится до 270 миллионов тонн. Общая стоимость всех трех этапов работ превысит 4 триллиона рублей. Эта инициатива исключительно важна для страны, и поэтому ей уделяется особое внимание, а власть полностью поддерживает текущие строительные усилия.

За последние десять дней было открыто движение по вторым путям на двух перегонах. В конце мая 2025 года завершились работы на участке Штурм – Муртыгит, который связывает две упомянутые магистрали — Горелый – Тында (180 км). Эта соединительная линия, проходящая вдоль рек Малый Ольдой и Тында, была пущена еще в мае 1975 года, и теперь на ней добавляются вторые пути. В декабре 2023 года магистраль расширили на перегоне Горелый – Штурм, где также была произведена реконструкция станции Горелый. Летом 2024 года аналогичные работы завершились на участке Пурикан – Муртыгит, а дополнительный путь был построен на отрезке Муртыгит – Мохортов. В мае текущего года двухпутная вставка появилась между разъездом Мохортов и станцией Штурм, что позволило устранить первый.

Работы велись в условиях сложного рельефа: насыпь пришлось поднимать на высоту 5,5 метров. Чтобы сохранить в основании железной дороги вечную мерзлоту, откосы насыпи покрыли скальной породой, которая защищает от солнечных лучей даже в сильную жару. Применение данной технологии позволяет избежать просадки пути в летний период.

В начале июня 2025 года двухпутное движение запустили также и на перегоне Хумма – Гурское на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. Здесь специалистам «Бамстроймеханизации», входящей в Нацпроектстрой, пришлось переработать 235 тысяч кубометров грунта, большая часть которого была использована для возведения одиннадцатиметровой насыпи, оказавшейся в два раза выше, чем на перегоне Муртыгит – Штурм.

В рамках проекта также была произведена замена устаревших водопропускных труб, которые установили здесь еще в 1930-1940-х годах. Кроме того, смонтировали 245 опор под высоковольтные линии, электрификация которых запланирована уже на этот год, а также провели модернизацию систем СЦБ, связи и энергоснабжения. В прошлом месяце аналогичные работы были осуществлены на соседнем перегоне Кун – Хумма, после чего разъезд Хумма был ликвидирован, так как его необходимость исчезла.