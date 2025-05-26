Россия и Китай ведут активные переговоры о строительстве нового трансграничного моста, который значительно упростит сообщение между двумя странами. Этот проект направлен на увеличение объемов грузовых перевозок и потока туристов, улучшая экономические связи.

Россия и Китай ведут переговоры о возведении нового трансграничного моста, который значительно упростит наземное сообщение между двумя странами. Это строительство должно поспособствовать увеличению объемов грузовых перевозок и потока туристов. Новый проект является частью широкой транспортной стратегии, направленной на укрепление экономических связей между Россией и Китаем, в частности, между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян.

В настоящее время преодолеть реку Уссури, разделяющую Покровку (находящуюся в Бикинском районе) и Жаохэ, можно лишь летом на пароме, а зимой — по понтонной переправе. Однако в весенне-осенний период движение через пограничный переход полностью приостанавливается, что создает дополнительные трудности для перевозок. Вопрос о строительстве капитального моста стал актуальным в 2025 году на фоне роста грузовых и пассажирских перевозок. Например, с конца декабря 2024 года по март 2025 года было перевезено почти 8 тысяч тонн разнообразных грузов. В основном, уголь, торф и щепа следуют в Китай, тогда как из России в Поднебесную отправляются замороженная курица, автозапчасти и другие товары повседневного спроса.

Власти края активно поддерживают проект моста, и в Китае также проявляют интерес к его реализации. В мае прошлого года стороны обсудили проект во время Российско-Китайского форума, а также визит делегации из Жаохэ в Бикинский район подтвердил серьезность намерений.

Однако в некоторых средствах массовой информации может показаться, что эта инициатива возникла совсем недавно, исходя из предложений Хабаровского края. На самом деле, работа над проектом ведется уже несколько лет. Например, в 2019 году Китай выразил готовность начать строительные работы в 2020 году, но в России процесс согласования с федеральными ведомствами затянулся. Неизвестно, были ли вообще направлены какие-либо документы в Министерство транспорта России. Во время пандемии Поднебесная приостановила работу над проектом, и пункт пропуска Покровка — Жаохэ был закрыт на два года. В 2023 году китайские инвесторы предложили финансирование строительства нового моста из своих средств. Об этом сообщил Сергей Мазунин, председатель Хабаровского отделения Общероссийской организации «Опора России», после переговоров с китайскими партнерами.

В настоящее время обсуждение темы возобновилось, и, возможно, вскоре появятся реальные шаги в этом направлении. Предполагается, что длина нового моста составит около 500 метров, с аналогичной длиной подходов. В 2023 году проект оценили в 10 миллиардов рублей. Планируется, что новый мост также поможет перераспределить трафик с будущей дороги через остров Большой Уссурийский, строительство которой уже началось.