Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Первую в России атомную станцию для производства водорода начнут строить в этом году
Согласно планам, к 2035 году будет ежегодно производиться до 440 тысяч тонн водорода — с помощью парокислородной конверсии метана на базе атомной энерготехнологической станции (АЭТС).

В России в ближайшее время стартует грандиозный энергетический проект, обладающий уникальным потенциалом инвестиций на уровне 500 миллиардов рублей. Этот проект способен значительно поднять конкурентоспособность страны в области атомной энергетики. Первые в России атомные энерготехнологические станции, предназначенные для производства водорода, будут возведены в Татарстане, строго в рамках новой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга — Менделеевск".

Генеральный директор компании Zapusk Group, Алексей Равинский, подчеркнул, что этот проект является важной символической и технологической вехой. Уникальность заключается в синергии атомной энергетики и производства "зеленого" водорода. Водород будет производиться без сжигания природного газа, путем нагревания гелием в высокотемпературном теплообменнике парометановой смеси. По словам эксперта, возможность выпустить до 440 тысяч тонн экологически чистого водорода в год без выбросов углерода сделает Россию конкурентоспособной среди технологических лидеров. Начальная стадия проекта может быть запущена уже в мае 2025 года, как сообщил бывший глава Менделеевского района Радмир Беляев. Инициатором данного десятилетнего проекта выступает "Росэнергоатом", который планирует запустить первый энергоблок АЭТС мощностью 200 МВт в 2032 году, а полную мощность в 800 МВт вывести к 2035 году.

Разработка этого проекта ведется отечественными специалистами с середины прошлого десятилетия. В последние годы проводились обширные научные и опытно-конструкторские изыскания. Разработанная технология "Африкантова" позволит преобразовать до 99,7% метана в водород, что значительно выше, чем в прежних методах, которые ограничивались 80% чистого продукта.

Алексей Равинский отметил, что аналогичные технологии уже начинают развиваться и в других странах. Например, во Франции, Южной Корее и Японии активно внедряют новые концепции с интеграцией атомных станций нового поколения и электролизеров. Однако реальных проектов с аналогичной спецификацией пока не так много, и запуск этого пилотного проекта в России может стать значимым событием для мировой энергетики.

Генеральный директор Zapusk Group, добавил: "Спрос на водород продолжает расти, особенно в Европе и Азии. Это является ответом на вызовы декарбонизации в таких отраслях, как транспорт, металлургия и химия. Россия, обладая необходимой инфраструктурой и научной базой, готова интегрироваться в эту цепочку поставок, особенно на фоне глобального перехода к "чистым" источникам энергии."

Для Татарстана, по мнению Равинского, этот проект представляет собой новую точку экономического роста, которая значительно превысит обычные ожидаемые дивиденды от дополнительных рабочих мест или налоговых поступлений. Он станет "якорем" для создания новых отраслей, варьируя от водородной логистики до высоких технологий в машиностроении. В долгосрочной перспективе такой проект может стать основой бүдын нового кластера и экспортной специализации региона.

Не следует забывать, что проект АЭТС не является единственным для ОЭЗ "Алабуга — Менделеевск". Здесь также намечено строительство второго газохимического комплекса "Аммоний-2". Этот новый завод, производящий аммиак, карбамид и метанол, потребует инвестиций около 200 миллиардов рублей и сможет увеличить производственные мощности предприятия "Аммоний" более чем в 2,5 раза. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #татарстан #энергерика #зеленая генерация #росэнергоатом #электролиз #регион #декарбонизация #аммоний-2 #аэтс
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Автор YouTube-канала «Мой компьютер» признал RTX 5060 Ti самой оптимальной видеокартой Blackwell
11
В Индонезии обнаружили и засняли живого целаканта, которые появивились на земле 400 млн лет назад
3
Отказ от ненужных ЖКХ-услуг сэкономит до 30% платежа
2
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
9
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
Samsung сообщает о предстоящем запуске программы предварительного тестирования One UI 8
+
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
+
Стартовали продажи космоплана Aurora, который сможет выполнять полеты в космос каждые несколько дней
2
Army Recognition: Предварительные испытания новой российской БМП «Курганец-25» близки к завершению
1
Xiaomi выпустила складные поляризационные очки-клипсы MiJia для близоруких
+
Geely представила флагманский гибрид Galaxy M9 с запасом хода 1500 км
+
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
+
Электромотоциклы VARG испанской компании Stark Future привлекли внимание военных
+
Игровые смартфоны серии RedMagic 10S Pro получат встроенный эмулятор с поддержкой Windows-игр
+
Истребитель Су-57 получит систему искусственного интеллекта «второй пилот»
1
На стенде Jonsbo на Computex 2025 представили ряд новых корпусов
+
Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) получают обновление One UI 7
+
Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по выпуску и ремонту горнодобывающей техники
+
Анонсирован ноутбук Ninkear A15 Pro 2025 на Ryzen 5 7430U с 16 ГБ DDR4 с улучшенной автономностью
+
В Иране случайно раскрыли секреты ПВО вокруг ядерного объекта в Натанзе
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
22
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
12
Итоги гоночного уик-энда 24-25 мая
+
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
10

Сейчас обсуждают

wild cat
08:17
РФ может уничтожить ВСЮ ПЛАНЕТУ за 30--45 минут. И что? Не хвастаемся же. Все кому надо и так об этом знают.
В ООН призывают увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа
corsi
08:15
Ой, а давно ××60 стали покупать для ультра настроек и лучей? 5060 и с 16 Гб 2к с лучами не потянет.
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Various Artists
08:02
Каким образом они будут доставлять водород ?
Первую в России атомную станцию для производства водорода начнут строить в этом году
AKS
07:57
Трамп раскритиковал Путина и Зеленского и возложил ответственность за конфликт на Байдена
zukoZL
07:57
тыкс, запомним Мой Компьютер продажные черти
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
Дмитрий Стрюк
07:51
Согласен, в те игры и сейчас приятно играть, они яркие и запоминающиеся, не стесняются в самовыражении. А современный геймдев какой-то весь пресный и стерильный, веганский.
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
ebatoryi
07:46
жену,врачей байдуна посадят.Это списанные все.
Трамп раскритиковал Путина и Зеленского и возложил ответственность за конфликт на Байдена
Дмитрий Стрюк
07:28
«с ним что-то случилось» - слова от второго марта этого года, если что) на топоре ролик из новостей видел с этими словами, там ближе к концу эта дата проскакивает. короче, галимый вброс неактуальщины,...
Трамп раскритиковал Путина и Зеленского и возложил ответственность за конфликт на Байдена
unhurtable
07:11
Вложиться в бумаги некроины да еще и зимой 25го мог только идиот, так что поделом...
Bloomberg: Облигации госдолга Украины падают в цене из-за неисполненного Трампом обещания о мире
Dark_Cloud
07:11
Хитрый план опять не по плану пошел и драйвера, которые должны были опустить предыдущие поколения - опустили преимущественно новое
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем