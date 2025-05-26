Согласно планам, к 2035 году будет ежегодно производиться до 440 тысяч тонн водорода — с помощью парокислородной конверсии метана на базе атомной энерготехнологической станции (АЭТС).

В России в ближайшее время стартует грандиозный энергетический проект, обладающий уникальным потенциалом инвестиций на уровне 500 миллиардов рублей. Этот проект способен значительно поднять конкурентоспособность страны в области атомной энергетики. Первые в России атомные энерготехнологические станции, предназначенные для производства водорода, будут возведены в Татарстане, строго в рамках новой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга — Менделеевск".

Генеральный директор компании Zapusk Group, Алексей Равинский, подчеркнул, что этот проект является важной символической и технологической вехой. Уникальность заключается в синергии атомной энергетики и производства "зеленого" водорода. Водород будет производиться без сжигания природного газа, путем нагревания гелием в высокотемпературном теплообменнике парометановой смеси. По словам эксперта, возможность выпустить до 440 тысяч тонн экологически чистого водорода в год без выбросов углерода сделает Россию конкурентоспособной среди технологических лидеров. Начальная стадия проекта может быть запущена уже в мае 2025 года, как сообщил бывший глава Менделеевского района Радмир Беляев. Инициатором данного десятилетнего проекта выступает "Росэнергоатом", который планирует запустить первый энергоблок АЭТС мощностью 200 МВт в 2032 году, а полную мощность в 800 МВт вывести к 2035 году.

Разработка этого проекта ведется отечественными специалистами с середины прошлого десятилетия. В последние годы проводились обширные научные и опытно-конструкторские изыскания. Разработанная технология "Африкантова" позволит преобразовать до 99,7% метана в водород, что значительно выше, чем в прежних методах, которые ограничивались 80% чистого продукта.

Алексей Равинский отметил, что аналогичные технологии уже начинают развиваться и в других странах. Например, во Франции, Южной Корее и Японии активно внедряют новые концепции с интеграцией атомных станций нового поколения и электролизеров. Однако реальных проектов с аналогичной спецификацией пока не так много, и запуск этого пилотного проекта в России может стать значимым событием для мировой энергетики.

Генеральный директор Zapusk Group, добавил: "Спрос на водород продолжает расти, особенно в Европе и Азии. Это является ответом на вызовы декарбонизации в таких отраслях, как транспорт, металлургия и химия. Россия, обладая необходимой инфраструктурой и научной базой, готова интегрироваться в эту цепочку поставок, особенно на фоне глобального перехода к "чистым" источникам энергии."

Для Татарстана, по мнению Равинского, этот проект представляет собой новую точку экономического роста, которая значительно превысит обычные ожидаемые дивиденды от дополнительных рабочих мест или налоговых поступлений. Он станет "якорем" для создания новых отраслей, варьируя от водородной логистики до высоких технологий в машиностроении. В долгосрочной перспективе такой проект может стать основой бүдын нового кластера и экспортной специализации региона.

Не следует забывать, что проект АЭТС не является единственным для ОЭЗ "Алабуга — Менделеевск". Здесь также намечено строительство второго газохимического комплекса "Аммоний-2". Этот новый завод, производящий аммиак, карбамид и метанол, потребует инвестиций около 200 миллиардов рублей и сможет увеличить производственные мощности предприятия "Аммоний" более чем в 2,5 раза.