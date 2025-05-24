Началась подготовка документации, в том числе для участка, соединяющего остров Елены с материком и остров Русский. Планируется строить дорогу в два этапа, включая мост через пролив и соединение островов, при этом есть вероятность, что проект останется на бумаге или будет существенно удешевлен.

Этот амбициозный проект задумывался еще в советские времена, однако его реализация так и не состоялась. В 1996 году было подготовлено технико-экономическое обоснование, но найти финансирование на строительство дороги не удалось. В течение последнего десятилетия обсуждение проекта снова стало актуальным. В начале 2022 года вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил о достигнутых предварительных соглашениях относительно финансирования и строительства дороги, но, несмотря на обещания, работы так и не были начаты.

С тех пор тема замерла в общественном обсуждении, и многие жители Владивостока выразили облегчение. Однако весной 2025 года стало известно, что городская администрация начинает подготовку проекта планировки и межевания территории для будущей трассы. Конкурс на создание предварительной документации по первому участку кольцевой автодороги, которая должна связать остров Елены с материковым побережьем и обеспечить прямой выход с острова Русский (мост на который был построен в 2012 году) на Эгершельд, был объявлен МКУ «Центр организации дорожного движения» в конце мая. Полная информация о тендере была размещена на сайте Госзакупок. Тем не менее, это не означает, что строительство начнется в ближайшее время, и среди жителей вновь возникли опасения. Не все жители Владивостока одобряют проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), особенно в том виде, в котором он был предложен ранее. Более того, новые документы вызывают еще больше вопросов. Например, на схеме проектируемых границ видно, что магистраль обойдет промышленные объекты, однако необходимость переноса нефтебазы за пределы города обсуждается с первой половины XX века, а в 2023 году соответствующее поручение давал и президент Владимир Путин. Но финансовые реалии делают эту инициативу сложной, так как ее реализация оценивается в минимум 100 миллиардов рублей, и мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что нефтебаза останется на месте.

Одновременно стоит отметить, что ВКАД затрагивает городские пляжи, поскольку трасса планируется вдоль побережья Амурского залива. Инициаторы проекта уверяют, что беспокоиться не о чем, поскольку большая часть дороги будет проходить по эстакадам. Однако опыт аналогичных проектов показывает, что для снижения затрат планы иногда меняются, и отказ от строительства сложных конструкций возможен. Таким образом, гарантии сохранения пляжей в их первоначальном виде отсутствуют. Стоимость проекта в 2021 году уже оценивалась примерно в 200 миллиардов рублей, а в 2024-м глава правительства Приморского края Вера Щербина озвучила сумму в 400 миллиардов рублей.

С одной стороны, наличие кольцевой дороги действительно снизит нагрузку на дорожную сеть, но с другой стороны, ее значимость может быть преувеличена, особенно учитывая, что во Владивостоке нет транзитного автотрафика. Планируется строить ВКАД в два этапа. В настоящее время идет подготовка документации для одного из этих этапов, который предусматривает постройку четырехполосной магистрали от улицы Татарская до улицы Батарейная (пересечение с улицей Западная). Затем трасса продолжится в южном направлении через остров Елены до острова Русский, где соединится с Университетской улицей. Чтобы соединить первый остров с материком, потребуется построить двухкилометровый переход через пролив Босфор Восточный, стоимость которого пять лет назад оценивалась в 70 миллиардов рублей.

Некоторые эксперты полагают, что строительство дороги не начнется в ближайшее время, а возможно, проект так и останется на бумаге. Тем не менее, более оптимистично настроенные люди не разделяют этого пессимизма. Наиболее вероятный сценарий — это удешевление проекта и отказ от дорогих решений. Однако даже в таком случае, судя по мнению отдельных специалистов, к сооружению ВКАД, необходимость в которой не является острой, вероятно, приступят только в следующем десятилетии.

Что касается перехода на остров Елены, то он, по всей видимости, будет построен в ближайшее время. Но это будет не мост с материка, а другой небольшой мост, который свяжет Елену с островом Русский. Его возведут за счет частных инвестиций в рамках застройки острова, и проект будущей переправы планируется представить уже осенью 2025 года. Еще несколько лет назад к реализации ВКАД проявляли интерес ряд европейских стран, Южная Корея и Китай. Некоторые из этих компаний создали детализированные проекты и направили их на рассмотрение в российские ведомства. Корейская сторона, подготовившая предварительное технико-экономическое обоснование за свой счет, предлагала провести часть дороги не по эстакадам, а через тоннели. Реализация проекта запланирована в формате государственно-частного партнерства, что предполагает платный проезд по новой дороге. Кроме того, согласно заявлениям властей, к 2032 году должна появиться дорога и на остров Попова.