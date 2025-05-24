Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На Востоке России возрождают старый дорожный проект за 400 млрд руб
Началась подготовка документации, в том числе для участка, соединяющего остров Елены с материком и остров Русский. Планируется строить дорогу в два этапа, включая мост через пролив и соединение островов, при этом есть вероятность, что проект останется на бумаге или будет существенно удешевлен.

Этот амбициозный проект задумывался еще в советские времена, однако его реализация так и не состоялась. В 1996 году было подготовлено технико-экономическое обоснование, но найти финансирование на строительство дороги не удалось. В течение последнего десятилетия обсуждение проекта снова стало актуальным. В начале 2022 года вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил о достигнутых предварительных соглашениях относительно финансирования и строительства дороги, но, несмотря на обещания, работы так и не были начаты.

С тех пор тема замерла в общественном обсуждении, и многие жители Владивостока выразили облегчение. Однако весной 2025 года стало известно, что городская администрация начинает подготовку проекта планировки и межевания территории для будущей трассы. Конкурс на создание предварительной документации по первому участку кольцевой автодороги, которая должна связать остров Елены с материковым побережьем и обеспечить прямой выход с острова Русский (мост на который был построен в 2012 году) на Эгершельд, был объявлен МКУ «Центр организации дорожного движения» в конце мая. Полная информация о тендере была размещена на сайте Госзакупок. Тем не менее, это не означает, что строительство начнется в ближайшее время, и среди жителей вновь возникли опасения. Не все жители Владивостока одобряют проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), особенно в том виде, в котором он был предложен ранее. Более того, новые документы вызывают еще больше вопросов. Например, на схеме проектируемых границ видно, что магистраль обойдет промышленные объекты, однако необходимость переноса нефтебазы за пределы города обсуждается с первой половины XX века, а в 2023 году соответствующее поручение давал и президент Владимир Путин. Но финансовые реалии делают эту инициативу сложной, так как ее реализация оценивается в минимум 100 миллиардов рублей, и мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что нефтебаза останется на месте.

Одновременно стоит отметить, что ВКАД затрагивает городские пляжи, поскольку трасса планируется вдоль побережья Амурского залива. Инициаторы проекта уверяют, что беспокоиться не о чем, поскольку большая часть дороги будет проходить по эстакадам. Однако опыт аналогичных проектов показывает, что для снижения затрат планы иногда меняются, и отказ от строительства сложных конструкций возможен. Таким образом, гарантии сохранения пляжей в их первоначальном виде отсутствуют. Стоимость проекта в 2021 году уже оценивалась примерно в 200 миллиардов рублей, а в 2024-м глава правительства Приморского края Вера Щербина озвучила сумму в 400 миллиардов рублей.

С одной стороны, наличие кольцевой дороги действительно снизит нагрузку на дорожную сеть, но с другой стороны, ее значимость может быть преувеличена, особенно учитывая, что во Владивостоке нет транзитного автотрафика. Планируется строить ВКАД в два этапа. В настоящее время идет подготовка документации для одного из этих этапов, который предусматривает постройку четырехполосной магистрали от улицы Татарская до улицы Батарейная (пересечение с улицей Западная). Затем трасса продолжится в южном направлении через остров Елены до острова Русский, где соединится с Университетской улицей. Чтобы соединить первый остров с материком, потребуется построить двухкилометровый переход через пролив Босфор Восточный, стоимость которого пять лет назад оценивалась в 70 миллиардов рублей.

Некоторые эксперты полагают, что строительство дороги не начнется в ближайшее время, а возможно, проект так и останется на бумаге. Тем не менее, более оптимистично настроенные люди не разделяют этого пессимизма. Наиболее вероятный сценарий — это удешевление проекта и отказ от дорогих решений. Однако даже в таком случае, судя по мнению отдельных специалистов, к сооружению ВКАД, необходимость в которой не является острой, вероятно, приступят только в следующем десятилетии.

Что касается перехода на остров Елены, то он, по всей видимости, будет построен в ближайшее время. Но это будет не мост с материка, а другой небольшой мост, который свяжет Елену с островом Русский. Его возведут за счет частных инвестиций в рамках застройки острова, и проект будущей переправы планируется представить уже осенью 2025 года.Еще несколько лет назад к реализации ВКАД проявляли интерес ряд европейских стран, Южная Корея и Китай. Некоторые из этих компаний создали детализированные проекты и направили их на рассмотрение в российские ведомства. Корейская сторона, подготовившая предварительное технико-экономическое обоснование за свой счет, предлагала провести часть дороги не по эстакадам, а через тоннели. Реализация проекта запланирована в формате государственно-частного партнерства, что предполагает платный проезд по новой дороге. Кроме того, согласно заявлениям властей, к 2032 году должна появиться дорога и на остров Попова.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #транспорт #строительство дорог #владивосток #госзакупки #приморский край #остров русский #вкад #остров елены #пролив босфор восточный
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
2
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
Россия намерена совместно с Белоруссией производить истребители пятого поколения Су-75
+
«Росатом» завершил бетонирование второго яруса защитной оболочки реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
+
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
2
Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивным сервисом Microsoft и не появится на PlayStation 5
+
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
8
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
3
МТЗ в начале июня впервые представит свой мощный трактор BELARUS 5425
+
Эксперты назвали основные признаки наличия шпионского ПО на телефоне
+
OnePlus 15 будет оснащён плоским экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
Дженсен Хуанг объяснил необходимость нового офиса NVIDIA на Тайване нехваткой места для сотрудников
+
Россия в апреле поставила в Китай алюминия на рекордную сумму
2
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
В первых обзорах видеокарта GeForce RTX 5060 была названа устаревшей
1
TNI: Россия и Китай способны обнаруживать стелс-истребители F-35
+
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
109
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
22
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
4
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
8
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
3
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
1

Сейчас обсуждают

Nacvark
05:13
😁😁😁
Вице-президент Вэнс заявил о завершении эры доминирования США
Александр Глазков
05:08
Сцука!Сталина на вас не хватает!Давно бы построили дорогу Стрежевой-Кыштовка и Рогозино и было бы всем северянам счастье
Россия строит новый уникальный мост через Обь
Mike3000
05:04
Закопайте уже стюардессу...
Автоваз становится основным поставщиком такси в России: Camry, KIA, Hyundai Sonata больше не будет
ark-bak
04:07
Конечно работают не покладая вен и ноздрей.
МИД Украины сообщил о готовящейся встречи Путина и Зеленского
ark-bak
04:04
Да что они там контролируют? Если бы не доллар...
Вице-президент Вэнс заявил о завершении эры доминирования США
Дон Дигидон
02:57
масштаб 200% я выставлял. максимальный.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Андрей Касянчук
02:46
Чё за Бредд????
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
Dimon1996
02:25
Только не Китай + Россия, а просто Китай. Россию Китай рассматривает исключительно как источник дешевых ресурсов. Такой вот "союз" у Китая с нами, да :(
Россия в апреле поставила в Китай алюминия на рекордную сумму
Евгений Хрипков
02:12
«Indiana Jones and The Great Circle. Мне было неприятно смотреть на происходящее на экране. Проект, на мой субъективный взгляд, выглядел дешево и примитивно. Мне понадобилось всего пара секунд, чтобы ...
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
zik3ak
02:02
Опущенные настройки графики...
В Starfield добавили «очень низкие» настройки графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем