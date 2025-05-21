В советское время он ремонтировал до 100 судов в год и имел собственный флот, однако после распада СССР деятельность сократилась и в 2020 году предприятие признали банкротом

Завод, возведенный еще во времена Советского Союза, уже несколько лет находится в поиске покупателя. С 2024 года владельцы объекта начали использовать платформу «Авито» для объявления о продаже, однако фактически этим занимается посредник. Объявление по-прежнему активно, что говорит о малом числе желающих приобрести ныне не функционирующее предприятие, расположенное на площади 10,6 га.

Речь идет о Усть-Донецком судостроительно-судоремонтном заводе, который был основан в 1960 году в Ростовской области, на берегу реки Дон. В те далекие времена цеха завода были оборудованы всем необходимым: от машин для раскроя и токарной обработки металла до специализированного оборудования для ремонта судовых механизмов и винто-рулевого комплекса. Длина достроечной причальной стенки с двумя портальными кранами грузоподъемностью 10 и 16 тонн составила 380 метров. Завод, в основном, занимался ремонтом судов, обслуживая не менее 100 единиц в год. В зимний период здесь находили укрытие суда, работавшие на водах Дона, Волги, а также в Азовском, Черном и Средиземном морях. Здесь принимали не только местные суда из Ростовской области, но и суда из других регионов. Усть-Донецкая ремонтно-эксплуатационная база имела также собственный флот. Однако с распадом Советского Союза жизнь завода кардинально изменилась — суда стали заходить реже, и рабочий штат был значительно сокращен.

Несмотря на трудные времена, вскоре ситуация начала улучшаться — появились новые заказы. В середине 2000-х годов был построен новый доковый комплекс, способный поднимать суда массой до 1 тыс. тонн. К концу десятилетия завод уже ремонтировал около 80 судов в год, и зимовать сюда стали заходить теплоходы из Татарстана, Пермского края, Самарской и Волгоградской областей. Также действовал перевалочный комплекс, где перегружали щебень для дальнейшей транспортировки (около 300 тыс. тонн в год).

В 2010 году предприятие успешно отметило полувековой юбилей, работавший штат насчитывал более 150 человек, а планы были действительно амбициозные — предполагалось запускать строительство барж-площадок грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн. А позже региональные власти заявляли о намерении создать на базе предприятия судостроительно-судоремонтный кластер для строительства сухогрузов нового поколения.

К сожалению, ни одно из этих начинаний не удалось реализовать и в течение 2010-х годов Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод постепенно пришел в упадок. В 2020 году предприятие было признано банкротом. Тем не менее надежды на восстановление завода все еще остаются. Его будущее будет зависеть от того, кто сможет сделать шаг и рискнуть приобрести этот объект. В объявлении акцентируется внимание на общей площади помещений завода, которая составляет 15450 квадратных метров. Указано удобное расположение завода, к которому ведет железнодорожная ветка и автодорога к федеральной трассе М-4 «Дон». Также отмечается, что инфраструктура предприятия позволяет принимать крупнотоннажные суда, включая те, которые заходят на зимний отстой.

В последнее время в России активно обсуждаются проекты восстановления и строительства новых судоремонтных и судостроительных заводов в различных регионах. Возможно, в истории Усть-Донецкого Завода тоже начнется новая глава, когда кто-то увидит в нем потенциал и решит дать ему вторую жизнь.