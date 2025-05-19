В последние месяцы в Москву активно проникают новые высотные проекты, предназначенные для различных районов города. Некоторые из них уже получили официальное одобрение. По информации Телеграм-канала «Недвижимость инсайды», была анонсирована очередная инициатива — строительство офисного комплекса Bell высотой 220 метров, который появится в непосредственной близости от Белорусского вокзала.

Этот 48-этажный небоскреб, призванный стать новой архитектурной доминантой района, займет площадь в 84,7 тысячи квадратных метров. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Дмитрий Михеев, ведущий подкаста «АрхитетурНО», бизнесмен и генеральный директор MORTEX GROUP, отметил:

— Вокруг Белорусского вокзала наблюдается настоящая архитектурная эклектика. Сам вокзал, построенный в 1870 году, сочетает в себе элементы неоклассицизма и модерна. Напротив располагается Белая площадь, где соседствуют современные стеклянные бизнес-центры и скромная старообрядческая церковь Николая Чудотворца. Строения бизнес-центров «Белой площади» образуют формацию, схожую с бабочкой, где «крылышки» расходятся от центральной площади, на которой находится церковь. В отделке комплекса преобладает камень, однако много места отведено и для панорамного остекления. Такое сочетание создает уникальную атмосферу, в которой переплетаются современные элементы и наследие старой архитектуры. Кроме того, район Белорусской славится домами, построенными в различные десятилетия XX века. Здесь можно увидеть и знаменитый «дом с башенками», и необычные жилые здания с колоннами и рекламой главной авиакомпании страны, а также обычные кирпичные многоэтажки 1970-1980-х. В последнее время здесь активно возводятся новые объекты с современными архитектурными решениями, акцент на стекло, бетон и геометрию делает их заметными.

Новый проект Bell не станет чем-то непривычным для района. Архитектурное разнообразие Белорусской уже так велико и противоречиво, что этот комплекс вряд ли существенно изменит восприятие окружающего пространства. Разумеется, своей высотой он привлечет внимание, но всё это лишь вопрос времени, пока не будет реализован проект, который сможет затмить его.

Роман Сабиржанов, основатель управляющей компании HotConsulting:

— Возведение 220-метровой офисной башни Bell на 1-й улице Ямского Поля, расположенной близ Белорусского вокзала, безусловно, изменит облик района, усиливая его деловую атмосферу. Это также приведет к увеличению нагрузки на транспортные и пешеходные потоки, которые уже страдают от пробок на Ленинградском проспекте. Проекты наподобие Bell создают современные архитектурные акценты, но такая точечная застройка может нарушить исторические панорамы, особенно вблизи сталинских высоток. Жители отмечают утрату визуальной гармонии и нехватку зеленых зон, несмотря на усилия по благоустройству. И даже мне, как жителю этого района, не было приятно видеть строительство RED7 на Красных воротах.

Татьяна Осецкая, архитектор и сооснователь бюро Osetskaya.Salov, выразила свою точку зрения:

— В качестве архитекторов, внимательно следящих за изменениями в столичном ландшафте, мы с интересом восприняли информацию о проекте высотного офисного комплекса Bell. Этот проект поднимает немало серьезных вопросов — от локального контекста до глобального направления развития Москвы как мегаполиса. Размещение 220-метровой башни вблизи Белорусского вокзала является как архитектурным, так и градостроительным жестом, полным визуального и смыслового заряда. Белорусский вокзал и окружающая его площадь — это не просто транспортный узел, а целый градостроительный ансамбль, дышащий духом раннего модерна и сталинского неоклассицизма, четко выражающий радиально-кольцевую структуру города.

В этом контексте такое масштабное вертикальное вмешательство напоминает вспышку молнии в тихом сумраке. Новая башня безусловно станет доминантой, и вопрос заключается не в том, заметна ли она, а в том, какую идею она донесет. В настоящее время участок Ямского Поля представляет собой переходную зону между вокзальной площадью, Ленинградским проспектом и жилыми массивами района. Башня в этом месте может стать своего рода «аритмическим сбоем» в городской ткани, который, если будет спроектирован небрежно, создаст архитектурный шум вместо гармоничного аккорда.

Высотная застройка, особенно в исторических зонах, должна основываться на глубоком понимании: не как символ престижа или запечатленных квадратных метров, а как логичный результат комплексного анализа городской структуры, транспортной нагрузки, условий инсоляции, ветровых потоков и визуальных коридоров. Отсутствие этих оснований превращает высотное строительство из просто архитектурного высказывания в настоящую провокацию. Оценить проект Bell, основываясь только на небольших фрагментах, затруднительно. Он может стать как выразительным символом новой урбанистической главы Москвы, так и громоздким знаком недальновидности. Все зависит от того, как он будет интегрирован в существующий контекст: с уважением, чуткостью и архитектурной мудростью.