Проект считается стратегически важным для развития региона и разгрузки существующих железных дорог, таких как БАМ и Транссиб. Строительство железной дороги до Магадана должно открыть новые возможности для Дальнего Востока и обеспечить стабильные грузопотоки в регионе.

Железная дорога до Магадана — это мечта, которая витает уже многие годы. Этот проект обсуждали еще в эпоху Российской империи, и различные планы его реализации разрабатывались на протяжении существования Советского Союза. Даже после распада СССР вопрос о строительстве железнодорожной магистрали продолжал время от времени появляться в повестке, особенно в последние несколько лет, когда начинали прокладывать стальные пути от Байкало-Амурской магистрали в сторону Нижнего Бестяха с надеждой довести их до берегов Охотского моря к 2022 году. Но эти ожидания не оправдались, и в 2018 году Минэкономразвития России охарактеризовало эту инициативу как слишком рискованную.

Тем не менее в 2021 году РЖД вновь вернулась к изучению этого вопроса, а к 2023 году специалисты начали готовить предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Интерес к осуществлению задуманного также проявили крупные китайские компании, которые, в свою очередь, рассчитывают на доступ к месторождениям полезных ископаемых в случае участия в проекте. На новых этапах реализации этого долгожданного проекта в 2025 году АО «АК «ЖДЯ» сделало важный шаг, объявив о начале работ по уточнению трассы железнодорожной магистрали между Нижним Бестяхом и Хандыгой. Этот участок является частью первого из трех этапов всей линии, протяженность которой предполагается около 1800 километров. Также к проекту проявила заинтересованность компания «Нацпроектстрой», готовая совместно с «Железными дорогами Якутии» продвигать эту инициативу.

Особое внимание стоит уделить тому, что в рамках первого этапа планируется строительство современного мостового перехода через реку Алдан, что крайне важно для улучшения автоперевозок в регионе. Как отметил Александр Еликов, председатель Национального агентства стратегического развития Арктики и известный путешественник, установивший несколько мировых рекордов, значимость капитального моста через Алдан трудно переоценить. По его словам, с каждым годом грузопоток на данном направлении только растёт, и отсутствие моста фактически изолирует Магадан от остальной части страны на два-три месяца в году. Открытие круглогодичных перевозок через водную преграду сделает грузопотоки постоянными и эффективными. Что касается стальной магистрали, то, по мнению Еликова, ее наличие станет мощным стимулом для развития территорий, разгрузив при этом уже загруженные БАМ и Транссиб. Однако для успешной реализации этой главы необходимо также развивать портовую инфраструктуру в районе Магадана.

Еликов охарактеризовал данный проект как жизненно важный и стратегически верный шаг, напоминающий о недавних критических мнениях о Байкало-Амурской магистрали, которую некоторые считали бесполезной тратой ресурсов. Хотя объем перевозок сократился после распада СССР, сейчас и БАМ, и Транссиб не справляются с растущими нагрузками. Еликов уверен, что строительство железной дороги до Магадана откроет новые горизонты и станет важным шагом в развитии Дальнего Востока.