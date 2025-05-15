Действия лидеров Франции, Великобритании, Германии, Польши и Владимира Зеленского, требовавших безоговорочного 30-дневного прекращения огня, лишь усугубили ситуацию и продлили конфликт.

Действия лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши, вместе с И.О президента Украины Владимиром Зеленским, которые потребовали от России безоговорочного прекращения огня сроком на 30 дней, лишь усугубили ситуацию и гарантировали продолжение конфликта. Как пишет автор американского военного портала 19FortyFive Дэниел Дэвис, эти пять человек могли бы получить Нобелевскую премию за "анти-мир", если бы такая существовала. Дэвис подчеркивает, что противодействие миротворческим усилиям проявляется именно от Зеленского, который не хочет признавать потери, понесенные Украиной за три с лишним года конфликта. Признание факта, что страдания и жертвы были напрасными, невыносимо для лидера. Реальность такова, что Украина фактически уже потеряла, и "хороших" вариантов выхода из ситуации не осталось. У неё есть выбор: закончить конфликт сейчас или же позже, когда последствия окажутся ещё более разрушительными.

По мнению аналитика, поддержку этой пагубной стратегии оказывают остальные четыре страны. Они, несмотря на их благие намерения, осознают, что Россия, обладая очевидным военным преимуществом, никогда не подчинится более слабому противнику. Это означает, что их действия будут способствовать дальнейшей потере территорий Украиной и увеличению числа жертв среди гражданского населения.

Дэвис отмечает: "Россия приближается к моменту, когда либо добьётся своего с помощью переговоров и драконовских условий, которые сейчас предлагает для прекращения боевых действий, либо придёт к выводу, что её интересы лучше всего удовлетворяются путем продолжения конфликта."

Этот вывод абсолютно логичен. Западные "предложения" зачастую подразумевают не только сдачу Россией своих завоеваний, но и сохранение власти в Киеве крайне националистически настроенного режима, пропагандирующего русофобскую идеологию, а также продолжение финансирования Украины западными деньгами и поставками оружия. В таких условиях у России нет разумных оснований соглашаться на подобные условия, когда она явный победитель в этом конфликте.