Это поможет уменьшить пробки и улучшить транспортную систему города

Официально строительство метрополитена в Улан-Баторе получило старт в 2013 году, когда состоялась торжественная закладка будущей станции «Дракон». Запуск первой линии Монгольского метрополитена был намечен на 2020 год, однако реальных результатов не последовало. Но за последние месяцы произошли значимые события, свидетельствующие о готовности к началу долгожданных работ.

Пробки на дорогах Улан-Батора стали обыденностью. В январе 2025 года власти столицы представили на пресс-конференции для журналистов реальные шаги по созданию новой транспортной системы, подчеркнув, что на данный момент рассматривается вопрос о финансировании данного проекта. По предварительному технико-экономическому обоснованию, для его реализации потребуется около 1,3 миллиарда долларов (хотя ранее в 2013 году озвучивалась сумма в 1,5 миллиарда долларов). Также было объявлено, что вскоре начнется тендер на выбор подрядчика. На самом деле, в мае 2025 года стартовал первый этап конкурса, в котором заявки подали 27 компаний из семи стран, включая российских метростроителей. Им предстоит конкурировать с компаниями из Китая, Кореи, Японии, Индии, Франции и самой Монголии. В 2024 году также проходил аналогичный тендер для выбора компании, которая предоставит консультационные услуги по проекту метро. Сначала в конкурсе участвовало двадцать организаций, но в финал прошли четыре: China Railway Design Corporation (Китай), Guangzhou Metro Group (Индия), NPS Engineering (Россия) и Dohwa Engineering (Южная Корея). В итоге предпочтение было отдано Dohwa Engineering, которая взялась за геологические изыскания и подготовку документации EPC.

В тот момент предполагалось, что длина первой линии метро, проложенной вдоль центрального проспекта Улан-Батора (Проспект Мира) между станциями «Толгойт» и «Амгалан», составит 17,7 километров и на ней будет расположено 14 станций. Однако результаты детальных исследований, проведенных южнокорейской компанией, привели к изменениям в проекте: по последней информации, длина ветки составит 19,4 километра с пятнадцатью остановочными пунктами, хотя конечные станции остались прежними.

Будущий метрополитен предназначен для решения многолетней проблемы с пробками в Улан-Баторе, которая возникла в результате роста населения столицы, увеличения числа автовладельцев и некоторых ошибок, допущенных при проектировании дорожной инфраструктуры. Власти надеются, что часть граждан выберет метро вместо личных автомобилей. Ожидается, что после завершения проекта средняя скорость движения транспорта в Улан-Баторе возрастет примерно на 30-40%. Пропускная способность метрополитена достигнет около 17,2 тысяч пассажиров в час, а время в пути между станциями «Толгойт» и «Амгалан» составит чуть более 30 минут.

Как уже упоминалось, идея строительства метро в монгольской столице имеет долгую историю. Решение о реализация этого проекта было принято ещё в 2012 году, после многолетних обсуждений, с обещанием завершить работы в течение следующих шести лет. На тот момент население города составляло около 1,3 миллиона человек (сегодня это число превышает 1,7 миллиона).

Метрополитен является одним из программы «24 мегапроекта Монголии», охватывающей различные сферы — от строительства до энергетической инфраструктуры и транспорта. В рамках неё также планируется сооружение гидроэлектростанции, что вызывает некоторую критику со стороны экологов, особенно из России.