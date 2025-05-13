Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В столице Монголии построят первую линию метро
Это поможет уменьшить пробки и улучшить транспортную систему города

Официально строительство метрополитена в Улан-Баторе получило старт в 2013 году, когда состоялась торжественная закладка будущей станции «Дракон». Запуск первой линии Монгольского метрополитена был намечен на 2020 год, однако реальных результатов не последовало. Но за последние месяцы произошли значимые события, свидетельствующие о готовности к началу долгожданных работ.

Пробки на дорогах Улан-Батора стали обыденностью. В январе 2025 года власти столицы представили на пресс-конференции для журналистов реальные шаги по созданию новой транспортной системы, подчеркнув, что на данный момент рассматривается вопрос о финансировании данного проекта. По предварительному технико-экономическому обоснованию, для его реализации потребуется около 1,3 миллиарда долларов (хотя ранее в 2013 году озвучивалась сумма в 1,5 миллиарда долларов). Также было объявлено, что вскоре начнется тендер на выбор подрядчика. На самом деле, в мае 2025 года стартовал первый этап конкурса, в котором заявки подали 27 компаний из семи стран, включая российских метростроителей. Им предстоит конкурировать с компаниями из Китая, Кореи, Японии, Индии, Франции и самой Монголии. В 2024 году также проходил аналогичный тендер для выбора компании, которая предоставит консультационные услуги по проекту метро. Сначала в конкурсе участвовало двадцать организаций, но в финал прошли четыре: China Railway Design Corporation (Китай), Guangzhou Metro Group (Индия), NPS Engineering (Россия) и Dohwa Engineering (Южная Корея). В итоге предпочтение было отдано Dohwa Engineering, которая взялась за геологические изыскания и подготовку документации EPC.

В тот момент предполагалось, что длина первой линии метро, проложенной вдоль центрального проспекта Улан-Батора (Проспект Мира) между станциями «Толгойт» и «Амгалан», составит 17,7 километров и на ней будет расположено 14 станций. Однако результаты детальных исследований, проведенных южнокорейской компанией, привели к изменениям в проекте: по последней информации, длина ветки составит 19,4 километра с пятнадцатью остановочными пунктами, хотя конечные станции остались прежними.

Будущий метрополитен предназначен для решения многолетней проблемы с пробками в Улан-Баторе, которая возникла в результате роста населения столицы, увеличения числа автовладельцев и некоторых ошибок, допущенных при проектировании дорожной инфраструктуры. Власти надеются, что часть граждан выберет метро вместо личных автомобилей. Ожидается, что после завершения проекта средняя скорость движения транспорта в Улан-Баторе возрастет примерно на 30-40%. Пропускная способность метрополитена достигнет около 17,2 тысяч пассажиров в час, а время в пути между станциями «Толгойт» и «Амгалан» составит чуть более 30 минут.

Как уже упоминалось, идея строительства метро в монгольской столице имеет долгую историю. Решение о реализация этого проекта было принято ещё в 2012 году, после многолетних обсуждений, с обещанием завершить работы в течение следующих шести лет. На тот момент население города составляло около 1,3 миллиона человек (сегодня это число превышает 1,7 миллиона). 

Метрополитен является одним из программы «24 мегапроекта Монголии», охватывающей различные сферы — от строительства до энергетической инфраструктуры и транспорта. В рамках неё также планируется сооружение гидроэлектростанции, что вызывает некоторую критику со стороны экологов, особенно из России. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#транспорт #мегапроект #метро #монголия #пробки #дракон #строительство метро #улан-батор #станции метро #строители
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
7
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
2
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
24
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Philips выпускает игровой монитор Evnia 25M2N5200U с частотой обновления 390 Гц и откликом 0,3 мс
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
OnePlus 14 и Oppo Find X9 оснастят камерами 200 Мп
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Системные требования Mafia The Old Country не позволят запустить игру на бюджетных ПК
+
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
5
Новый 4K-лазерный проектор MP1 Max с 3D и яркостью 3100 люмен вышел на глобальный рынок
+
Юристы сервиса Сберправо объяснили, за какое строение на даче можно не платить налог
2

Популярные статьи

"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
4
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
27
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
6
Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
1
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
11
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
1
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
2

Сейчас обсуждают

Ренбокот
07:09
Все эти днс работают, это вам на окраине сказки рассказывают
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
JornoJovanni
07:08
Можно кратко, где связь между "человеческой недоразвитостью для светлого будущего" и шотландским разработчиком тайкунов про парки?
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
JornoJovanni
07:03
Я уже устал ставить тебе единицы. Просто, что ты блин несёшь? "Иксбокс это больше не про кайф". Что? Она перестала запускать игры, и теперь это коробка для работы с эксель-таблицами или что? Я вообще ...
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
ebatoryi
06:56
там гнёт из всего.На украине 51 страна планеты против нас воюет.И одной не легетимности зели тут мало,а вот то что он не может вообще переговариваться,это козырь и с него и зашли сейчас.
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против полутора сотен танкеров, связанных с Россией
Dimon1996
06:32
"Парад в Москве стал не только символом памяти, но и своеобразной витриной того, что производит отечественная бронепромышленность." А как же Армата? Наша "бронепромышленность" их уже не производит?
Танки на параде Победы в Москве показали без «мангалов» и РЭБ: в УВЗ объяснили причину
Александр Семавин
06:22
почему они суетяться, когда речь идёт о строительстве за границей? У нас Сахалин не связан с материком, было время, пошумели и забыли
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
si-cat
05:58
"..Без нагрузки он весил примерно 2050 кг.." "..На один самолет уходило 1166 кг еловой древесины, 110 кг фанеры, 880 кг стали, 436 кг алюминия с дюралюминием и 125 кг магния." 🤣🤣🤣 ".. Между оригина...
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
corsi
05:40
Какие законы в Некроине? Им похер на них вообще. Тут проблема в том, что нарик не легетимный, и вести с ним переговоры - то такое.
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против полутора сотен танкеров, связанных с Россией
Фельдшер
05:30
Почему Дырка сидит на 3060 и постит просто всякую х у е т у?
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
ebatoryi
05:18
санкций уже 29000.Очень много букв это.Это не читаемо,поэтому столько их и кидают,чтоб несколько существенных санкций,во всём этом,стали не приметными.
Bloomberg: ЕС не будет усиливать санкции против России до переговоров в Стамбуле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем