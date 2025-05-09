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gotreksson
Авто.ру: Какие подержанные автомобили быстрее всего продавались в апреле
Портал регулярно публикует интересную статистику

Не секрет, что определить уровень популярности подержанного автомобиля можно по времени, прошедшему с момента публикации объявления и до фактической продажи. Для самых востребованных моделей этот период может составлять всего несколько часов, тогда как для менее популярных автомобилей он может растягиваться на дни или даже недели.

На этот раз специалисты представили список автомобилей, которые продавались на сайте наиболее быстро. Хотя перечень не так уж велик, он наглядно демонстрирует ключевые тенденции на рынке автомобилей с пробегом.

В апрельской аналитике эксперты в первую очередь акцентировали внимание на количестве откликов на объявление, в то время как времени продажи уделили меньше внимания. Это связано с тем, что некоторые продавцы из-за банального нежелания или отсутствия навыков не сразу снимают объявления после завершения сделки, вследствие чего информация о проданном автомобиле может оставаться на сайте еще несколько дней.

В число лидеров вошли три модели. Без особых сюрпризов первую позицию занял BMW 5-й серии, на вторую строчку поднялся Skoda Rapid, а замкнул тройку — Toyota RAV4. Бизнес-седан BMW 5-й серии 2018 года, с пробегом 75 тысяч километров, был продан за 3,7 миллиона рублей. За первые три дня на этот автомобиль интерес проявили 52 потенциальных покупателя. Сделка, видимо, прошла быстро и без затруднений, так как продавец, переживающий радость от продажи, забыл снять объявление, и информация о машине оставалась на сайте еще два-три дня.

Второе место заняла также европейская модель — Skoda Rapid. Интересен тот факт, что данный автомобиль 2018 года с пробегом всего 55 тысяч километров был реализован за 1,3 миллиона рублей. На объявление откликнулись 50 желающих. Стоит отметить, что семилетняя Skoda Rapid продалась всего за день, что является редким случаем, поскольку торг обычно занимает не менее двух дней. Третьим в списке по популярности стал шестилетний кроссовер Toyota RAV4. Спрос на этот автомобиль всегда был высоким. В данном случае речь идет о машине 2019 года выпуска с пробегом 71 тысяча километров, которую удалось продать за 3,2 миллиона рублей. На предложение отозвались 39 человек, а сделка была завершена в течение двух дней.

Очевидно, что особенно быстро находят своих покупателей японские и немецкие автомобили, которые известны высоким качеством сборки и долговечностью. Все три модели из списка находятся в «молодом» возрасте — 6-7 лет и имеют пробег в 50-70 тысяч километров, что позволяет говорить об их отличном состоянии. Кроме того, в списке самых популярных можно выделить марки Porsche и Mitsubishi. Porsche привлекает покупателей своим качеством и статусом, в то время как Mitsubishi пользуется спросом благодаря своей надежности, выделяясь даже среди японских брендов.

Интересно, но корейские Hyundai и Kia, а также российские Lada Niva и Lada Largus, тоже хорошо продаются. Чуть медленнее, но устойчиво расходится Lada Vesta. При этом причиной замедленного спроса на последнюю служит большое количество предложений на вторичном рынке, в то время как качество сборки этих автомобилей ничем не уступает Ниве и Ларгусу.

Спрос на Lada говорит о предпочтениях российских автолюбителей, которые отдают предпочтение (прошу прощения за тавтологию) автомобилям с хорошей сервисной поддержкой и доступными запчастями, а также с минимальным набором электроники и ненужных функций. Интересно, что лидирующие позиции среди быстро продаваемых автомобилей часто меняются, а вот Lada практически всегда находятся на «второй линии» популярности.

Среди корейских автомобилей наиболее быстро расходятся модели Rio, Solaris, Santa Fe и Sportage. При этом речь, в основном, идет о машинах, выпущенных в прошлом десятилетии на заводах в Южной Корее, что является важным фактором для большинства покупателей, рассматривающих корейскую сборку как неофициальную гарантию качества.

В этом есть доля правды — спрос на корейские или немецкие автомобили, собранные в Китае, значительно ниже, чем на аналогичные модели, произведенные на их родине, что подчеркивает важность происхождения автомобиля для большинства потребителей.

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#статистика #porsche #автоновости #mitsubishi #lada largus #lada niva #toyota rav4 #skoda rapid #bmw 5-й серии #корейская сборка
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