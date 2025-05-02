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gotreksson
Газель NN получила версию с полным приводом
На популярных онлайн-платформах без официального анонса появились ранее невиданные версии этого нижегородского хита. Впервые «ГАЗель NN» предлагается с жестко подключаемым полноприводным режимом — ранее подобная модификация была доступна исключительно для более компактного «Соболя NN».

Долгая и запутанная история с полноприводной Газелью NN наконец находит свое завершение. В прошлом году пресс-служба Горьковского автозавода неоднократно делала акценты на предстоящем запуске продаж модели «Gazelle NN 4х4» в 2025 году. В течение первого квартала 2025 года маркетинговая команда активно пропагандировала новинку, хотя делала это с осторожностью, чтобы не подорвать интерес к ранее выпускаемым полноприводным «Газель-Бизнес».

По всей видимости, именно поэтому объявление о начале продаж полноприводной Газели NN было приурочено к менее шумному запуску. В настоящее время Горьковский автозавод уже начал сборку серийных версий машин с полным приводом, и предложения о продаже Газелей NN с таким приводом начали поступать от многих дилеров. Эти автомобили используют подключаемый передний мост по аналогичной схеме, что и у модели «Соболь NN». Ценник на полноприводную версию фургона с цельнометаллическим кузовом объемом 9,5 кубов установлен на уровне 3,965 миллиона рублей. Модель пока оснащена двухскатным задним мостом и не имеет обещанной системы стабилизации ESP. Однако ожидается, что вскоре Газель NN будет получать модернизированный двухскатный мост и долгожданную систему курсовой стабилизации.

Новая полноприводная Газель NN предоставляется с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и рабочим объемом 2,5 литра, а также шестиступенчатой механической коробкой передачи и понижающим рядом. Также присутствует возможность блокировки заднего дифференциала. В конструкции машины была удлинена колесная база и немного увеличен клиренс. Дорожный просвет в самых уязвимых местах, таких как картер заднего моста, составляет 22 см, тогда как под боковыми краями кузова достигает 40 см.

Автомобиль также получил прочный подрамник, улучшенные пружины передней подвески и раздаточную коробку в алюминиевом корпусе, которая является собственной разработкой завода. Подключение переднего моста происходит электромеханически, что делает работу трансмиссии более удобной и долговечной.

Горьковский автозавод не раз демонстрировал мощные возможности новой Газели NN в условиях бездорожья, что выглядело впечатляюще. Однако с запуском серийного производства встречались задержки. Тем не менее, уже в конце прошлого года первые машины с полным приводом, вероятно из пробных партий, начали появляться на улицах Нижнего Новгорода.

Скорее всего, завод стремился усовершенствовать систему подключения переднего моста и новую раздатку, чтобы устранить возможные проблемы с трансмиссией. Интересно, что на конвейере ГАЗа уже существует фургон с полным подключаемым приводом – Соболь NN 4х4. Первоначально маркетинговая служба завода запустила модель, ориентированную на частных предпринимателей и малый бизнес, что, вероятно, было сделано с целью проверить эффективность системы полного привода в спецификациях реальной эксплуатации.

Это крайне важно, так как Газель NN считается базовой моделью для Горьковского автозавода, и никто не хочет ставить под сомнение её репутацию. Коммерческий успех полноприводного Соболя NN не ставился в приоритет, важнее было тестирование новинки. Хотя особых замечаний к новому автомобилю, в общем, не было, управляемость, вероятно, оставляла желать лучшего, иначе конструкторам ГАЗа не пришлось бы удлинять колесную базу и оставлять четыре ската на заднем ведущем мосту.Точно неясно, почему ГАЗ уделяет столь пристальное внимание надежности полного привода новой Газели NN. Большинство автомобилей планируется поставлять для дальнейшей доукомплектации, как, например, кареты «скорой помощи», вахтовые автобусы или мобильные холодильники. При этом акцент делается на небольшие города и селения, где почтовая машина, мобильная автолавка или ремонтная мастерская вынуждены маневрировать по плохим дорогам и сложным маршрутам.

На данный момент сегмент фургонов и микроавтобусов с повышенной проходимостью в значительной степени занят вездеходами УАЗ «Буханка». Если Горьковский автозавод сможет убедить потребителей в том, что его Газель NN с полным приводом надежнее аналога, это создаст возможность для замены УАЗа, так как по уровню комфорта и грузоподъемности Газель, безусловно, превосходит ульяновский вездеход.

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#новости #газ #автопром #уаз #авторынок #грузовик #горьковский автозавод #фургон #4х4 #овинки2025
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