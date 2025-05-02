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gotreksson
На Минском автозаводе завершилась масштабная модернизация
Выход завода на полную мощность запланирован на начало будущего года

Автобусное производство на МАЗе имеет давнюю историю, но ранее оно было организовано не в рамках единого цеха, а на нескольких сборочных площадках, разбросанных по территории предприятия. Из-за этого максимальный объем выпуска автобусов составлял всего около 1800 единиц в год. На сегодняшний день функционировали три сборочные линии и устаревшая окрасочная камера.

Именно последняя и была тем самым «узким местом», сдерживающим рост объемов производства. Конструкция и размеры старой окрасочной камеры позволяли обрабатывать только стандартные модели автобусов второго поколения. Тогда как модели с удлиненной базой приходилось разбирать на секции и красить по отдельности. Теперь на МАЗе возведен новый современный комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров, где на 32 тысячах квадратов расположены шесть сборочных линий и ультрасовременная окрасочная камера. Пропускная способность нового покрасочного участка в шесть раз превышает ранее существовавшее оборудование, при этом теперь высота позволяет обрабатывать длинномерные и двухсекционные автобусы целиком.

Тем не менее специалисты из Беларуси отмечают, что уровень автоматизации и роботизации на новом производстве пока остается на относительно низком уровне. Основная часть сборочных операций все еще выполняется вручную. В первую очередь — сварка кузовов на стапелях. Концепция сборки современных автобусов во многом схожа с процессом создания авиалайнеров, и автоматизация становится экономически оправданной только при большей производительности — свыше 15 тысяч машин в год.

Новый автобусный завод на территории МАЗа способен выпускать около 3000 современных автобусов ежегодно, включая новейшие модели на электрической и батарейной тяге. Это направление, скорее всего, станет приоритетным. Недавний запуск атомной электростанции в Беларуси обеспечит регион изобилием электроэнергии для автобусных маршрутов, что в свою очередь поможет уменьшить зависимость страны от дизельного топлива и природного газа.

С учетом большого количества устаревших автобусов, внутренний рынок Беларуси уже сегодня может легко принять несколько тысяч новых машин. На текущий момент на заводе параллельно продолжается сборка автобусов второго и третьего поколения, но начиная с 2027 года производственные линии будут сосредоточены исключительно на современных низкопольных моделях, отличающихся улучшенным дизайном и повышением уровня комфорта.

Процесс переноса и переоборудования занял более полутора лет и вызвал определенные сложности в организационных вопросах. По предварительным расчетам в проект было инвестировано около 7,5 миллиарда рублей.

Финансовая поддержка поступила и от властей Минска, заинтересованных в расширении автобусного парка, что означает новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений в городской бюджет. Однако фактические финансовые и экономические аспекты проекта гораздо более значимы. Запуск завода в Минске произошел параллельно с получением крупного заказа из России на белорусские автобусы — речь идет примерно о 4 тысячах единиц.

Несмотря на то, что российский рынок является основным для МАЗа, планы по поставкам современных автобусов расширяются и на рынок Южной Америки и Африки — предварительные заказы уже поступили. Тем не менее пока остается нерешенной задача разработки конкретных моделей, и, возможно, этот вопрос удастся решить в течение ближайших двух лет.

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