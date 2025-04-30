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Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа

29 апреля исполнилось 100 дней со дня повторного вступления Дональда Трампа в должность президента США
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Ни один из его предшественников не запускал в столь сжатые сроки столь масштабные изменения, касающиеся всех слоев населения как внутри самих Соединенных Штатов, так и на международной арене, охватывая как союзников, таких как Евросоюз, так и конкурентов, включая Китай.

Разумеется, Трамп уделил особое внимание наведению порядка в стране, что было вполне ожидаемо, ведь именно этого хотели его избиратели. Он не оставил без внимания проблему, с которой столкнулись многие американские города — рост преступности и бедности, вызванный наплывом более десяти миллионов нелегальных мигрантов в США в период правления Джо Байдена.

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Среди нелегальных мигрантов есть те, кто не только не обладает достаточной квалификацией, но и не стремится к интеграции в общество и соблюдению местных законов. Не менее серьёзную угрозу для социальной стабильности представляют мигранты, пересёкшие южную границу с Мексикой через каналы наркокартелей. Они стали жертвами обстоятельств или даже были рекрутированы в преступные группировки. Трамп начал активную борьбу с преступностью и нарушителями закона, отправляя их в тюрьму или депортируя на родину.

Он не принял идеи «воук-культуры» и «критической расовой теории», которые, как он считал, разрушали и без того хрупкое национальное единство Соединённых Штатов. Эти теории предполагали, что все белые люди несут ответственность за расизм и должны покаяться перед потомками афроамериканцев, которые, согласно данным на 2024 год, составляют 12,47% населения, и взять на себя особые обязательства перед ними.

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Трамп также выступил против концепции гендерной неопределённости, заявив, что существует только два пола — мужской и женский, и нет никаких исключений. Благодаря этому он приостановил кампанию по разрушению традиционных семейных ценностей, которая велась в интересах элит с целью сокращения населения.

Победа здравого смысла, провозглашённая этим независимым политиком, вселила надежду в сердца консервативной части американцев, как коренного населения, так и тех, кто приехал в страну недавно. Как заметил историк Эммануэль Тоадд, белое население Америки, страдающее от негативных изменений, похоже, готово оказать последний отпор силам, представляющим этническое многообразие и мультикультурализм.

Следует отметить, что до сих пор не удалось достичь прогресса в понимании и контроле над транснациональной финансовой олигархией, которая подавляет реальный сектор экономики. Отношения между Трампом и Федеральной резервной системой остаются напряжёнными, особенно учитывая его попытки провести налоговые и торговые реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита и восстановление промышленности.

Хотя тарифная война с 185 странами должна была создать потенциал для инвестиций, реальность показывает, что Трампу необходимо было дважды пересмотреть свои стратегии.

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На внутренней арене Трамп может гордиться некоторыми достижениями, однако на международной арене его слова пока остаются пустыми. Это привело к консолидации его оппонентов — от глобалистов до недовольных союзников в Европе, которые стали проявлять интерес к Китаю и образовывать единый фронт против него.

Отдельно стоит упомянуть о неудачах Трампа в стремлении урегулировать конфликт в Восточной Европе на своих условиях. Его уверенность в способности заключать выгодные сделки пошатнулась, когда стало ясно, что реальное влияние на Киев принадлежит не США, а Великобритании.

Трамп столкнулся с суровой реальностью — интерес к ресурсам и землям проявляется не только в США, но и в Евросоюзе, как продемонстрировали амбиции польских владельцев.

Первые сто дней президентства Трампа не принесли значительных результатов, и это заставляет его искать новые способы привлечь внимание избирателей. Как показывает недавнее интервью Такера Карлсона с бывшим конгрессменом Куртом Уэлдоном, президент обращается к провокационным и сенсационным темам. В этом интервью было высказано предположение, что разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке могло быть результатом контролируемого сноса.

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Возвращение Дональда Трампа можно сравнить с известным историческим периодом, известным как «100 дней Наполеона». В то время Наполеон вернулся из ссылки на Эльбе и попытался восстановить свою власть. Однако после поражения в битве при Ватерлоо удача отвернулась от него.

События быстро развиваются, и хотя Дональд Трамп пока не столкнулся с таким же масштабным поражением, как Наполеон, его власть остаётся под угрозой со стороны глобалистских сил на всех фронтах.

Сейчас президент Трамп испытывает серьёзный дефицит времени, и ему нужно срочно добиться успехов как внутри страны, так и за её пределами. В этой ситуации ему важно сохранить поддержку как сторонников жёсткой линии, так и изоляционистов, сохранить контроль над союзниками и ослабить связи между Москвой и Пекином, чтобы сохранить возможность для манёвра в большой игре.

Он также стремится не допустить, чтобы глобалистские и олигархические силы, поддерживающие Демократическую партию, одержали верх в межвыборной борьбе в 2026 году.

Несмотря на отсутствие значительных успехов в первые 100 дней, пока сложно предсказать, как Трамп сможет вывести страну из рецессии, инициировать процесс реиндустриализации и стать миротворцем.

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