РИА Новости: центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, следует из заявления регулятора.

В условиях современной экономики Россия продолжает сталкиваться со сложностями, связанными с уровнем инфляции и ее динамикой. Согласно последним данным, опубликованным Центральным банком, инфляционное давление постепенно снижается, что свидетельствует о сдерживании ценовых ростов. Однако, несмотря на позитивные тенденции, инфляция остается на высоком уровне, оказывая давление на финансовую систему и бизнес-среду.

Одним из ключевых факторов, влияющих на текущую ситуацию, остается высокий внутренний спрос. Он продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, что создает дополнительные риски для стабильности цен. В то же время, по оперативным данным, экономика демонстрирует признаки постепенного возвращения к сбалансированному росту, что дает основания для оптимизма и уверенности в долгосрочной стабилизации. Банк России подтверждает свою приверженность жесткой денежно-кредитной политике, необходимой для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году. Политика предусматривает продолжительный период сохранения высокой ставки, что является важным инструментом для сдерживания инфляционных ожиданий и стабилизации цен. В ближайшие годы ожидается, что ключевая ставка останется в диапазоне 19,5–21,5% в 2025 году и снизится до 13,0–14,0% в 2026 году, что соответствует прогнозам регулятора.

По оценкам Банка России, такая политика позволит добиться снижения годовой инфляции до 7–8% в 2025 году и приблизительно до 4% — к 2026 году. В дальнейшем, при достижении целевых параметров, ожидается стабилизация цен и укрепление доверия к национальной валюте.

Однако высокая ставка продолжает оказывать существенное влияние и на реальные сектора экономики, особенно на промышленность и агропромышленный комплекс. В частности, крупные производители и сельхозпредприятия отмечают негативные последствия. Так, совладелец «Ростсельмаша» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что высокая ключевая ставка ограничивает возможности инвестирования в развитие сельскохозяйственной техники. Он отметил, что снижение продаж сельхозтехники на 30% в начале 2025 года связано с оттоком капитала из реального сектора в депозиты.

Бабкин подчеркнул, что для аграриев и производителей выгоднее держать деньги на депозитах, чем вкладывать их в обновление машин и оборудования, поскольку доходность от инвестиций не покрывает процентные расходы. Кроме того, высокая ставка привела к сокращению господдержки, в частности субсидий по льготным кредитам и лизингу. В результате, у Минсельхоза стало меньше ресурсов для поддержки агросектора, что негативно сказывается на его развитии.

Также стоит отметить, что в октябре 2024 года, при ставке 19%, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о серьезных трудностях, связанных с обслуживанием долговых обязательств. Он отметил, что уровень ставок делает обслуживание долгов нерентабельным, даже по сравнению с такими стратегическими направлениями, как оборонная промышленность. Чемезов подчеркнул, что текущая стоимость денег создает «серьезный тормоз» для дальнейшего роста промышленного сектора.



В будущем ожидается, что при постепенном снижении ключевой ставки и стабилизации инфляционных ожиданий Россия сможет перейти к более устойчивым условиям роста, одновременно поддерживая бизнес и инвесторов. Важной задачей остается создание условий для долгосрочного развития промышленности, сельского хозяйства и инновационных технологий.