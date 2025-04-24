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gotreksson
На северо-западе России построят новый морской порт
Реализация разбита на два этапа, предусматривает развитие инфраструктуры и укрепление арктического транзитного потенциала, а также возможное возобновление проекта «Белкомур». Проект поддержан государством и крупными инвесторами, он важен для обеспечения транспортной независимости России и развития Арктики.

На северо-западе России в ближайшие годы планируется возведение нового глубоководного порта, который, как утверждается, предоставит возможность круглогодичного доступа к мировым рынкам, минуя территориальные воды недружественных государств. Оценочная стоимость этого проекта составляет 375 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет построена железнодорожная линия к морскому терминалу и новая автотрасса, а также созданы транспортно-логистические центры. Возведение современного инфраструктурного комплекса в районе Архангельска, расположенного всего в 70 километрах от действующего порта, недалеко от деревни Куя, значительно увеличит грузопоток по Северному морскому пути. Роль этого морского маршрута возрастает с каждым годом. Порт будет способен принимать суда дедвейтом до 75 тысяч тонн и с осадкой до 14,5 метров. Инициатива, о которой активно говорят с 2022 года (хотя её корни уходят намного глубже), планируется к реализации в два этапа. В течение ближайших четырех лет на берегу Двинского залива Белого моря будет построен контейнерный терминал с производительностью в 3 миллиона тонн, а также автодороги. Затем, до 2032 года, планируется завершение строительства оставшихся объектов и стальной магистрали, которая соединит новый порт с одной из станций Северной железной дороги.

Относительно железнодорожного направления, скорее всего, речь идет о продлении ветки от станции Соломбалка, что потребует прокладки около 50 километров новых путей и строительства моста через реку Кузнечиху длиной более одного километра. В общей сложности на развитие сопутствующей инфраструктуры будет выделено не менее 116 миллиардов рублей.

В свете создания нового глубоководного морского терминала также становится актуальным проект «Белкомур», который задумывался еще в 1990-х годах и предусматривал строительство железной дороги на участках от Карпогор до Вендинга и от Сыктывкара до Соликамска. Однако тогда проект заморозили, и о нём больше можно узнать по ссылке в конце статьи. Вернутся ли к этому замороженному проекту в свете роста значимости Северного морского пути и строительства новых терминалов, пока остается под вопросом.

Что касается глубоководного порта у Двинской губы, то в марте 2025 года проект получил поддержку комитета Государственной Думы по делам Дальнего Востока и Арктики. В апреле прошло совещание, посвященное развитию портовой инфраструктуры в контексте Трансарктического транспортного коридора, на котором помощник президента России Николай Патрушев отметил, что независимость и устойчивость логистических маршрутов стали особенно актуальными на фоне усиливающегося санкционного давления.

Уже летом прошедшего года Сбер, АО «Евросиб» и правительство Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве. Однако финансовая модель проекта все еще требует уточнения. Губернатор региона Александр Цыбульский подчеркнул, что в ближайшие месяцы будет направлена инвестиционная декларация в Росморречфлот, указав на необходимость весомых вложений — 375 миллиардов рублей. Он отметил, что без активной поддержки со стороны федерального центра реализация порта с необходимой инфраструктурой окажется крайне затруднительной. Также Цыбульский выразил надежду на привлечение дополнительных инвестиций и готовность собрать всю требуемую документацию. Ожидаемый грузооборот нового порта достигнет 25 миллионов тонн к 2031 году, что уже подтверждено грузоотправителями. В дальнейшем, при необходимости, мощность порта может быть увеличена до 40 миллионов тонн. Как отметил Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, этот проект является важным шагом к обеспечению транспортного и логистического суверенитета России и закладывает крепкий фундамент для устойчивого развития Арктики и страны в целом.

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#строительство #рабочие места #арктика #дальний восток #смп #архангельск #соликамск #двинский залив #проект «белкомур» #сыктывкар
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